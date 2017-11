Québecor lance une nouvelle plateforme numérique de reportages

Québecor poursuit son offensive numérique en lançant une nouvelle plateforme de reportages, appelée «Tabloïd», destiné à un auditoire plus jeune.

On veut s’engager sur le même terrain que «Vice» ou «Rad» en produisant des reportages journalistiques qui tirent profit de la flexibilité du web, dans le ton comme dans la forme.

Pour l’instant, «Tabloïd» alimente une page Facebook, mais on se prépare pour le lancer bientôt un site web .

«Avec ce nouveau contenu, on ne joue pas dans les platebandes du Journal de Montréal ou de TVA : le contenu est davantage champ gauche dans le choix des sujets et leur traitement», a expliqué le responsable du projet, Hugo Meunier, en entrevue à «Infopresse».

Le premier des reportages de la plateforme s’est attaqué à un phénomène méconnu : celui de chaînes YouTube destinées aux enfants, produites au Québec, qui utilisent des superhéros pour bâtir des auditoires très importants.

Le deuxième reportage présente la première professeure d’université sourde au Québec.

Québecor a lancé dernièrement plusieurs nouvelles marques numériques , dont «Silo 57» et «Billie Jean», qui traitent de style de vie, ainsi que «Pèse sur start», portant sur les jeux vidéo.

Une demi-douzaine d’employés réguliers, en plus de pigistes, s’activent pour produire des reportages destinés à «Tabloïd». Selon Hugo Meunier, on vise un contenu de qualité dans une forme très vivante, abordant des sujets qui sortent des sentiers battus, et dans une approche qui se veut très «terrain».