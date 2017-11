Recherchées par la police, elles tentent de fuir en Uber

Un chauffeur d’Uber s’est retrouvé malgré lui au cœur d’une poursuite policière après avoir embarqué des clients recherchés par les autorités. Une course qu’il n’oubliera pas de sitôt.

Tony Bafaloukos travaille pour Uber depuis un an et demi. Samedi après-midi, il s'est rendu dans un complexe d'appartements de Mesa, en Arizona, comme il l'a déjà fait «des millions de fois auparavant».

C'est là qu'il a fait embarquer deux femmes et un jeune enfant. «Elle disait dépêche-toi, il y a un gars qui sort de l'appartement, qui marche vers nous, et elle me dit de me dépêcher», raconte Tony.

Une des passagères a raconté avoir été agressée par son conjoint et qu'elle devait partir rapidement. Tony s'est donc dépêché de s'en aller et a dépassé une voiture de police. Une minute pour tard, l'autopatrouille était derrière lui avec les gyrophares allumés.

«Je regarde derrière moi et je vois la police qui arrive rapidement et qui a ses lumières allumées, alors je me range sur le côté», ajoute le chauffeur.

Un des policiers est sorti de son véhicule en pointant son arme en direction de Tony et des femmes. Quelques secondes plus tard, d'autres policiers armés sont arrivés.

«Dans quoi vous m'avez embarqué?» a-t-il crié aux passagères alors qu'il sortait de la voiture.

Un agent lui a passé les menottes ainsi qu'à ses deux clientes. Il se trouve que l'une des passagères était recherchée en lien avec une grave agression.

