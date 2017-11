Simon Dufour avait lancé un appel à l’aide la veille de son suicide

Avant de s’enlever la vie jeudi dernier, Simon Dufour, 15 ans, avait fait part de son plan la veille. Son message de détresse n’a malheureusement pas été entendu à temps par sa famille.

En entrevue sur le plateau du 9 heures, sa sœur Karine Dufour a dit avoir appris que Simon avait tenu des propos suicidaires à des amis, au téléphone et en personne. Notamment, il a fait part de sa détresse à un ami résidant aux États-Unis avec qui il jouait à des jeux vidéo.

«Concrètement, il a dit qu’il allait se jeter devant un train. Il avait un plan finalement, a dit Mme Dufour. Il a tenté de lancer un dernier appel à l’aide, peut-être pas aux bonnes personnes, peut-être pas au bon moment. Une chose est sûre, on n’a pas pu l’attraper à temps et l’empêcher de commettre l’irréparable.»

Karine Dufour a précisé que Simon n’a rien laissé à ses proches, alors il n’est pas possible de savoir précisément ce qu’il a dit. Sa sœur a dit avoir été complètement surprise d’apprendre la mort de son frère.

Il allait mieux depuis quelques mois. Il était plus souriant, ses notes avaient monté en flèche. Tout indiquait que les cas d’intimidation qu’il avait vécus depuis l’école primaire étaient chose du passé.

«On a été complètement berné. Ça a été tout un choc», a dit Karine Dufour.

Une enquête a été ouverte par le Service de police de l’agglomération de Longueuil. Mme Dufour y voit une nouvelle occasion de parler d’intimidation.

«J’espère vraiment que les jeunes vont aller parler aux enquêteurs cette semaine et leur dire ce qu’ils savent. Il faut que les gens prennent leurs responsabilités et que ça aille plus loin que des suspensions internes. Je pense que les gens doivent prendre conscience qu’il y a des conséquences», a conclu Karine Dufour.

Elle s’est montrée déçue que l’école n’ait pas agi, même si tout le monde semblait au courant que Simon subissait de l’intimidation entre les murs de l’établissement.

Ses parents doivent rencontrer des membres de la direction de l’école secondaire André-Laurendeau du secteur Saint-Hubert de Longueuil en début de semaine pour faire le point.

*Si vous avez besoin d’aide. Si vous êtes inquiet pour un proche, ou si vous êtes une personne endeuillée par suicide, composez le 1 866 APPELLE (277-3553) partout au Québec*