Un méga projet immobilier de 900 M$ à Terrebonne

Le promoteur REZ immobilier va annoncer mercredi un méga projet de logements, de commerces et de bureaux de 900 millions de dollars à Terrebonne.

Situé à la croisée des autoroutes 40 et 640 et à proximité de la gare Terrebonne du Réseau de transport métropolitain (RTM), le projet est l’œuvre de l’homme d’affaires Réal Bouclin. Il entre dans la catégorie des quartiers de type TOD (Transit-Oriented Development)

«On est le troisième plus gros [groupe de résidences pour aînés] au Canada, précise Réal Bouclin, président et chef de la direction de Réseau Sélection – dont REZ immobilier est une filiale. On vise à créer des milieux de vie avec le multigénérationnel où les gens vont pouvoir cohabiter ensemble. On s’est inspiré de notre clientèle, de ce que les gens nous ont demandé, les clients, leurs enfants et petits-enfants», explique-t-il en entrevue à TVA Nouvelles dans le cadre du segment Carte d’affaires.

Dans la vidéo ci-dessous: entrevue avec Isabelle Dessureault du Groupe Réseau Sélection

En plus des logements de différents types destinés à plusieurs générations – «à terme, on parle de 3500 unités de logement», le projet comprendra une école, des locaux pour des bureaux, des commerces ainsi que des lieux de divertissement.

«Actuellement, il y a déjà 1 500 000 pieds carrés d’offre commerciale, souligne M. Bouclin. On est à 3-4 minutes de l’hôpital et il y a la bibliothèque et le centre sportif qui sont en construction.»

Le choix de Terrebonne pour lancer un projet d’une telle envergure n’est pas le fruit du hasard, convient Réal Bouclin. «Terrebonne est une ville jeune qui possède l’une des plus grandes croissances au Canada. On parle de 120 000 personnes additionnelles d’ici 20 ans qui vont y vivre.»

L’homme d’affaires prévoit qu’il y aura beaucoup moins de monde qui aura à se déplacer vers Montréal pour aller travailler. «C’est un écosystème qui se crée ici...»