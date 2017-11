Une manifestation identitaire qui coûte cher aux contribuables, critique Labeaume

Le maire de Québec, Régis Labeaume, peste que la manifestation du groupe populiste La Meute qui a eu lieu samedi coûtera au minimum 150 000 $ aux contribuables.

La manifestation du 20 août dernier à laquelle la Meute et les contre-manifestants se sont confrontés a coûté aux 75 000 $ en heures supplémentaires et organisation. «Ça va nous coûter au moins le double que ça nous a coûté la dernière fois», a évalué le maire de Québec, prédisant un montant plus élevé que 150 000 $.

Une dépense que déplore Régis Labeaume, pour une poignée de contestataires.

«On parle de 1 000 personnes au total. On ne parlera pas d’une manifestation de masse», a affirmé le maire de Québec. Le petit nombre de participants démontre qu’il ne s’agit pas «d’une grosse mobilisation québécoise», a-t-il ajouté, critiquant l’argent que l’administration doit injecter en étant la scène de ce spectacle. «On les remercie de venir s’amuser à Québec, mais nous, ça nous coûte cher».

Le maire de Québec en a profité pour narguer, un peu, les organisateurs et les participants.

«On avait les vertueux d’un côté. Sans doute des pacifistes, mais ils avaient des lance-pierres. De l’autre côté, on avait la quasi-milice», a décrit M. Lebeaume. «Sûrement de l’enflure verbale, ils ont décidé qu’ils allaient débarquer le gouvernement et débarquer d’autres partis politiques. Ils ne se prennent pas pour des 7up "flats"».

Puis, le maire critique également que leur présence nuise à l’image de la Ville de Québec.

«C’est très mauvais pour l’image de Québec. Pendant qu’ils viennent s’amuser, c’est nous autres qui payons et les payeurs de taxes de Québec qui paient», a-t-il soutenu.

Plusieurs groupes identitaires

Cette manifestation a été organisée par les groupes populistes La Meute et La Storm Alliance. Le premier groupe se définit contre l’islam radical et l’autre contre les migrants. Le groupe d’extrême droite Atalante, associé au néofascisme, s’est également fait remarquer durant cette manifestation alors que des membres masqués, se tenant sur les remparts du Vieux-Québec, ont brandi une banderole qui indiquait «le Québec au Québécois». Cet été, le «Journal» avait révélé que Atalante avait ouvert un club de boxe identitaire privé quelque part dans la ville.

À la suite de son exposition, les membres du groupe se sont joints à La Meute et Storm Alliance pour le reste de la manifestation.

Quarantaine d’arrestations

Au total, 44 d’arrestations près de la colline parlementaire ont été effectués en marge de cette manifestation qui a eu lieu samedi. Ce sont majoritairement des contre-manifestants qui ont fait partie de la rafle policière. Ce groupe s’était présenté afin de contrer le message des groupes identitaires présents à Québec afin de contester le projet de loi sur la neutralité religieuse du gouvernement Couillard.

Des armes blanches ont été saisies, ainsi qu’un lance-pierre avec billes de métal et des bouteilles de plastique contenant un liquide inconnu ont été saisis. Des manifestants masqués ont également refusé d’obtempérer devant l’Assemblée nationale, alors que les policiers avaient demandé une dispersion, ce qui a mené à 23 arrestations.