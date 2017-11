Alimentation Couche-Tard réalise un bénéfice record

Propulsé par l’acquisition du réseau américain CST Brands, le bénéfice net d’Alimentation Couche-Tard a atteint un niveau record de 435,3 millions US$ au terme du trimestre qui s’est terminé à la mi-octobre, a-t-on annoncé mardi.

L’année dernière, pour la même période, le bénéfice net s’était établi à 321,5 millions US$.

Quant à eux, les revenus ont atteint 12,14 milliards $US, en hausse de 43,8 % par rapport au même trimestre de 2017.

«Ce résultat est d'autant plus impressionnant à la lumière des défis qu'a dû relever une partie de notre réseau dans la foulée des ouragans Harvey et Irma et de la faiblesse persistante du secteur en général», a souligné Brian Hannasch, président et chef de la direction de la compagnie.

Plusieurs des points de vente de CST Brands et ceux que possédait déjà Couche-Tard, au Texas et en Floride, ont, en effet, été touchés par les deux ouragans.

Ces impacts négatifs ont été en partie contrés par une augmentation des marges de profit sur les carburants aux États-Unis, note la compagnie.

Couche-Tard a acquis CST Brands, dont le siège social se situait au Texas, à la fin de l’été 2016 pour la somme de 4,4 milliards US$.

Avec cette acquisition, Couche-Tard compte 15 000 points de vente à travers le monde.

Les marchés ont bien réagi aux résultats rendus publics mardi. L’action était en hausse de près de 2 % en mi-journée, à 65,46 $CAN.