Dossier criminel pour un ex-col bleu qui a fait régner la terreur

La sentence est tombée, mardi, pour un ex-col bleu que la Ville de Laval avait congédié en raison de son comportement à l'égard de collègues de travail pendant une décennie. Christian Perreault hérite finalement d'un dossier criminel.

Le juge Gilles Garneau de la Cour du Québec a retenu la suggestion du Directeur des poursuites criminelles et pénales et a condamné M. Perreault à une sentence suspendue accompagnée d'une probation et de conditions à respecter. De plus, l'ancien employé de la Ville de Laval écope de 50 heures de travaux communautaires par chef d'accusation.

L'avocat de la défense demandait une absolution pour son client, ce qui n'a pas été retenu. Christian Perreault a 30 jours pour faire appel.

En octobre dernier, il avait été reconnu coupable de voies de fait et d’intimidation à l’égard de deux collègues. D'ailleurs, un avis d'appel a été logé en réaction à la déclaration de culpabilité.

Les faits remontent au début des années 2000 et se sont produits dans le milieu de travail du secteur de la voirie.

M. Perreault avait donné un coup d’épaule au visage d’Andrea Di Genova. Il avait également fermé la porte dans la figure de Francine Larrivée et lui avait donné des coups de coude sur l’épaule.

Lors de son témoignage, l’accusé a nié avoir posé des gestes violents, mais le juge a plutôt cru la version des plaignants.