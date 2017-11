Spectaculaire vidéo en accéléré de l’activité volcanique à Bali

Au moment où le volcan Agung risque d’entrer en éruption à tout moment, des caméras de surveillance filment en permanence l’activité volcanique autour du sommet.

À LIRE ÉGALEMENT

Les centres d'urgence et les hôtels se remplissent à Bali

Des touristes menacés par le volcan à Bali

La situation du volcan Agung est susceptible d'empirer

Alerte maximale à Bali après le réveil du volcan Agung

Des images montrant les perturbations ont été filmées en accéléré au cours des dernières heures.

Voyez ci-dessus la vidéo en accéléré exceptionnelle du mont Agung.

Le mont Agung est craint, car il s'agit d'un volcan de type «explosif». Riches en eau, ces volcans sont susceptibles de générer des explosions importantes avec projection d'énormes quantités de débris et de cendres brûlants, très haut dans l'atmosphère.

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP





















Le volcan a donné les premiers signes de réveil en septembre, nécessitant l'évacuation de 144 000 habitants.

L'activité avait semblé se calmer fin octobre, et l'alerte avait été rabaissée, ce qui avait convaincu des milliers de personnes de rentrer.

Jusqu'à ce qu'il se remette à gronder voici quelques jours.

Gracieuseté de Gabrielle Gauthier-Quesnel

Gracieuseté de Gabrielle Gauthier-Quesnel

Gracieuseté de Gabrielle Gauthier-Quesnel

Gracieuseté de Gabrielle Gauthier-Quesnel

Gracieuseté de Gabrielle Gauthier-Quesnel











L'Indonésie, un archipel d'Asie du Sud-Est qui compte plus de 17 000 îles et îlots, est située sur la «ceinture de feu» du Pacifique, où la collision de plaques tectoniques provoque de fréquents séismes et une importante activité volcanique.

En plus de la menace volcanique, de fortes pluies frappent les îles de Bali et de Java, où au moins 11 personnes ont déjà péri dans des inondations et des glissements de terrain.