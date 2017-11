La CAQ veut rétablir la gratuité du programme de procréation assistée

Les surplus s’accumulant dans les coffres de l’État, la Coalition avenir Québec somme le gouvernement Couillard de rétablir la gratuité du programme de procréation assistée.

Après cinq années d’activités, le programme d’accès à la fécondation in vitro était aboli en novembre 2015 par le gouvernement libéral. Depuis trois ans, les couples infertiles doivent donc débourser des milliers de dollars pour avoir recours à cette méthode. Des crédits d’impôt sont applicables, en fonction du revenu familial.

Ce n’est pas suffisant, selon le porte-parole de la CAQ en matière de santé, qui soutient que certains couples sont incapables de «fonder une famille», faute d’argent.

«Avec l’économie du Québec dont le gouvernement se vante qu’elle est extraordinaire, je pense qu’un programme comme celui-là, qui a été salué par tous, devrait redevenir ce qu’il était», a affirmé François Paradis.

Barrette ouvert à l’idée

Le ministre de la Santé s’est d’ailleurs déjà montré ouvert à revoir sa position, rappelle le député de Lévis. En commission parlementaire sur le projet de loi 20, qui a signé l’arrêt de mort du programme de procréation assistée, Gaétan Barrette s’était montré favorable à réétudier le dossier «si nos finances nous permettaient d’aller là», disait-il.

Le ministre Barrette précisait alors que la «difficile» décision de retirer la couverture publique n’était pas «idéologique», mais bien économique. «Quand le gouvernement dit que financièrement, on n’est plus capable, mais que le ministre me dit que quand on sera en mesure de rétablir l’équilibre des finances, oui, on va être ouvert à rétablir le programme, moi je me dis qu’on est rendu là», a plaidé M. Paradis.