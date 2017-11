La résidence du président de Junex vandalisée

La résidence de Québec du président de la pétrolière Junex, Jean-Yves Lavoie, a été la cible de vandalisme le 16 novembre dernier. Un acte revendiqué par le collectif Montréal Contre-information et dénoncé par M. Lavoie.

L’information d’abord publiée dans un communiqué par Montréal Contre-information a ensuite été confirmée par le président de Junex Jean-Yves Lavoie. Le groupe anarchiste a déjà revendiqué plusieurs gestes du genre.

Dans la nuit du 16 novembre, un ou des vandales se sont présentés à sa résidence de Val-Bélair en lançant de la peinture noire sur la façade de la maison, en brisant au moins une vitre de voiture et en crevant des pneus.

Nicolas Saillant, Journal de Québec

Des traces du vandalisme étaient encore visibles sur le balcon lors du passage du «Journal de Québec» mardi matin.

Revendiqué

C’est Montréal Contre-information, un groupe d’extrême gauche québécois, qui a d’abord publié un communiqué revendiquant être «allé visiter» la résidence du président et chef de la direction de la pétrolière Junex à Val-Bélair et y faire du vandalisme.

Le communiqué où l’on voit une photo de Jean-Yves Lavoie avec une tache de peinture ajoutée dans le visage indique que la «visite» a eu lieu dans la nuit du 16 novembre. M. Lavoie habite une résidence à Val-Bélair. Le communiqué affirme avoir «brisé les fenêtre (sic) de ses voitures, sans oublier d’en percer les pneus».

Le groupe affirme également avoir «recouvert sa maison de peinture». On indique aussi qu’un message de 2 minutes 40 a été laissé dans sa boite vocale. Le message est disponible sur le site, mais sa teneur, difficilement compréhensible en raison de la voix modifiée, est difficile à résumer.

Le président confirme

M. Lavoie a réagi par communiqué à notre demande d’entrevue mardi matin. «Ces gestes violents sont totalement inacceptables et n’ont pas leur place dans une société de droit. Le débat est sain dans une société comme la nôtre et j’accepte que des gens puissent s’opposer à nos projets. Cependant, d’aucune façon je ne peux accepter que l’on s’attaque à ma famille, à leur sécurité et à leur sérénité», indique Jean-Yves Lavoie.

M. Lavoie confirme avoir porté plainte à la police de Québec afin de pouvoir «conserver une certaine quiétude».

Un voisin de M. Lavoie confirme également avoir vu des policiers au lendemain des actes. Il indique avoir vu la peinture sur le devant de la résidence ainsi que la lunette arrière d’un véhicule fracassée.