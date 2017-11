Le Canada met en cause les États-Unis à l'OMC

Le gouvernement canadien a mis en cause mardi devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) l'imposition par les États-Unis de droits «punitifs» visant ses exportations de bois de construction.

«Le Canada a officiellement demandé à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) la tenue de consultations avec les États-Unis concernant la décision définitive prise récemment par le département du Commerce des États-Unis au sujet des droits antidumping et compensateurs visant l'importation de certains produits de bois d'oeuvre résineux du Canada», a indiqué le ministère des Affaires étrangères.

Le Canada avait déjà saisi il y a deux semaines un groupe d'arbitrage prévu par l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) à propos de ces droits compensatoires, pouvant aller de 3,34% à 18,19%, qui ciblent depuis le printemps aux États-Unis l'importation du bois de construction canadien.

«La décision du département du Commerce des États-Unis d'imposer des droits antidumping et compensateurs punitifs aux producteurs canadiens de bois d'oeuvre résineux est injuste, non fondée et profondément préoccupante (...). Nous défendrons vigoureusement l'industrie canadienne», a promis le ministère.

Le conflit commercial entre les deux voisins nord-américains autour du bois de construction refait épisodiquement surface depuis trois décennies. L'administration Trump a imposé ces droits au moment où les États-Unis, le Canada et le Mexique sont engagés dans une difficile renégociation de l'ALENA.

En 2003, l'OMC avait déjà tranché en faveur du Canada suite à une plainte similaire après l'imposition de droits compensateurs par le département du commerce des États-Unis.

Le premier ministre canadien Justin Trudeau a régulièrement dénoncé les sanctions américaines en promettant, comme le mois dernier, de continuer «à s'opposer aux industriels américains qui cherchent à exclure les scieries canadiennes et leurs travailleurs du marché».

En 2016, les États-Unis ont importé pour 5,66 milliards de dollars de bois de construction en provenance du Canada.