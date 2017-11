L’endettement des ménages reste le plus grand risque aux finances du pays

L’endettement des ménages demeure le plus grand risque qui pèse sur le système financier au pays, selon un rapport publié mardi matin par la Banque du Canada.

«La plus importante vulnérabilité du système financier demeure le niveau

élevé d’endettement des ménages, en particulier la concentration de la

dette entre les mains des ménages lourdement endettés», indique la Revue du système financier de novembre 2017.

Le document note que les prêts hypothécaires et les lignes de crédit des ménages augmentent plus rapidement que leurs revenus, représentant plus de 80 % de leurs dettes.

Malgré un fort endettement des ménages, la Banque perçoit des signes d’amélioration. «La croissance des revenus, les nouvelles mesures publiques visant le financement hypothécaire et les taux hypothécaires plus élevés devraient réduire cette vulnérabilité au fil du temps», remarque l’institution.

Selon la Banque, ces deux dernières mesures sur les hypothèques devraient également calmer le secteur du logement au pays, qui a connu une flambée des prix notamment dans le grand Toronto et à Vancouver dans les dernières années.

«Ces vulnérabilités restent importantes et il faudra beaucoup de temps pour qu’elles reviennent à des niveaux raisonnables», a néanmoins affirmé en conférence de presse le gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Poloz.

La réaction des institutions et des particuliers au resserrement des règles hypothécaires devra être surveillée de près avant de crier victoire face aux risques de l’endettement et la surchauffe des marchés du logement, a rappelé M. Poloz.

Cyberattaques

Parmi les autres risques qui pèsent sur le système financier, les cyberattaques continuent de poser un danger, car elles «ne connaissent pas de frontières». «La grande interconnexion financière et opérationnelle entre les institutions financières implique [...] qu’une cyberattaque réussie contre une seule institution ou un fournisseur de services indispensable pourrait se répercuter plus largement sur le système financier», note le document.

Pour atténuer ces risques, la Banque du Canada planche sur la collaboration avec les instances internationales, comme le G7, et souhaite une meilleure préparation des institutions à une éventuelle perturbation de systèmes de paiement, afin qu’elles puissent reprendre leurs activités rapidement.

La banque centrale publie deux fois par année son rapport sur les risques qui pèsent sur les finances canadiennes.