Marc Dupré s'offre le Centre Vidéotron et le Centre Bell en juin 2018

Marc Dupré reste fort. Assez pour s’offrir le Centre Vidéotron et le Centre Bell, en juin prochain, lors de sa prochaine tournée du Québec.

La vedette adulée des Québécois, qui vient de sortir son album «La vie qu’il nous reste», chantera pour la première fois au Centre Vidéotron, à Québec, le 2 juin. Ce passage dans le vaste amphithéâtre représente une suite logique dans la relation entre Dupré et ses fans de la capitale, après son concert couru au parc de la Francophonie, lors du Festival d’été 2014, et deux résidences des Fêtes très populaires, au Capitole, en 2015 et 2016.

Une semaine plus tard, le 9 juin, la tournée «Rester forts» s’installera au Centre Bell de Montréal pour un concert inclus dans la programmation des FrancoFolies. Dans un contexte similaire, en 2016, l’ex-coach de «La Voix» avait rempli le Centre Bell deux soirs consécutifs.

Les billets pour les deux concerts seront mis en vente le 30 novembre. Les fourchettes de prix seront similaires, de 51,75 $ à 91,50 $ à Québec et de 63,50 $ à 90,50 $ à Montréal.