Mes Aïeux réuni pour le Jour de l’An

Après quatre ans d’absence sur scène, les membres de la formation Mes Aïeux fouleront ensemble la scène extérieure du quai Jacques-Cartier pour défoncer la nouvelle année.

«À la fin de l’été, j’avais semé une petite graine, a dit Stéphane Archambault, j’ai contacté chacun des membres pour savoir si on pourrait faire cinq ou six shows, juste pour voir si ça reprend.»

Dans l’ADN

«Quand cette offre est arrivée sur la table, c’était le contexte parfait. C’est un événement qui souligne le 375e de la ville de Montréal. En plus, le Jour de l’An, c’est dans notre ADN. On a toujours marché au «funomètre», et si celui-ci est dans le tapis, c’est bon signe.»

Non seulement la bande pigera dans un répertoire de plus de 20 ans, mais elle promet une prestation d’une heure à ses fans. «Mes Aïeux a une habitude de rigueur, enchaîne le frangin, Benoît Archambault. Nous avons tous les fourmis dans les jambes à l’idée de faire ce spectacle. Alors, on pratique depuis deux mois déjà. La mayonnaise pogne!»

Garou aux commandes

Alors qu’il s’installera dans un fauteuil de coach à «La Voix» après en avoir occupé un à «The Voice» en France, Garou prendra les commandes de l’animation.

«Garou est bilingue et a une énergie folle, c’était donc un excellent choix», a dit Martin Durocher, cofondateur de Montréal en fêtes. En plus, il sera coach à «La Voix» à l’hiver.»

De 21 h jusqu’à l’illumination du pont Jacques-Cartier, suivi des traditionnels feux d’artifice pour marquer le passage à la nouvelle année, le chanteur invitera ainsi à le rejoindre sur scène d’autres artistes, dont Daniel Bélanger, lauréat de deux Félix au dernier gala de l’ADISQ, Vincent Vallières, Pierre Kwenders, Laurence Nerbonne, Les Deuxluxes, et DJ KXO.

Le party du Nouvel An, qui s’amorcera dès 18 h avec Déambulatoires & DJ Sabrina Sabotage, se poursuivra jusqu’aux petites heures avec Champion et ses G-Strings.

D’autres veillées

Des Veillées du Quai se dérouleront au même endroit, les 29 et 30 décembre, de 18 h à 22 h. Le groupe hip-hop primé à l’ADISQ Alaclair Ensemble en compagnie du rappeur Rymz et l’auteur-compositeur Karim Ouellet y tiendront respectivement l’affiche.

La cinquième édition de Montréal en fêtes se déroulera dans le Vieux-Montréal du 21 au 24, puis du 28 au 31 décembre, dans le cadre du 375e anniversaire de la métropole.

Plus d’information est disponible en ligne (montrealenfetes.com).