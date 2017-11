Molson va déménager à Longueuil

C’est bel et bien à Longueuil que Molson a décidé de déménager son usine montréalaise. L’entreprise en a fait l’annonce à ses employés mardi matin.

En juillet, la brasserie a annoncé qu’après 230 ans sur les berges du Saint-Laurent à Montréal, elle déménagerait plutôt que de rénover ses installations vieillissantes. Mais on ignorait où.

C’est finalement sur un terrain se trouvant près de l’Aéroport de Saint-Hubert et de l’Agence spatiale canadienne que Molson élira domicile.

La construction devrait commencer au printemps et s’achever en 2021, ont appris les employés ce matin.

« Un peu plus tard aujourd’hui, nous communiquerons officiellement notre intention d’acquérir un terrain dans l’arrondissement de Saint-Hubert de la Ville de Longueuil et nous amorcerons les discussions sur le redéveloppement du site de la rue Notre-Dame avec la Ville de Montréal et des parties prenantes », affirme Molson dans un courriel envoyé au personnel.

À l’origine, Molson étudiait deux options, soit de moderniser de fond en comble le vaste complexe situé sur la rue Notre-Dame Est, ou de déménager dans de nouvelles installations, qui regrouperaient à la fois les activités de production et de distribution.

Le déménagement pourrait coûter près de 500 millions $ à l’entreprise, ce qui demeure moins que les coûts prévus pour les rénovations du site Notre-Dame.

Les célèbres lettres en néon Molson ne disparaîtront pas pour autant du quartier Centre-Sud de Montréal. Divers bâtiments patrimoniaux du site d’origine seront conservés par l’entreprise.

Le président du syndicat à Montréal, Éric Picotte, s’est réjoui de la nouvelle, malgré quelques incertitudes. « On est heureux de la construction d’une nouvelle brasserie dans la région de Montréal, ce qui permettra aux travailleurs de poursuivre leur travail ici. Par contre, on ne sait pas ce qui sera dans cette nouvelle brasserie-là, on ne sait pas quel sera le mode de production ni combien d’employés seront nécessaires. Molson ne s’est pas engagée en ce sens jusqu’à maintenant. »