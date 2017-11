Olymel offre un boni à ses travailleurs pour recruter

Le géant québécois de la transformation Olymel a tellement besoin de travailleurs qu’il est maintenant prêt à offrir plus de 1500 $ à ses propres employés pour qu’ils les aident à mettre la main sur l’un des 1034 employés recherchés.

«On peut donner jusqu’à 1500 $ à un employé qui nous trouve des travailleurs», lance au «Journal de Montréal» Louis Banville, vice-président aux ressources humaines d’Olymel, dont le chiffre d’affaires avoisine les 3,2 milliards $.

200 nouveaux visages

Ici, un employé reçoit un premier 250 $ si le candidat proposé à la compagnie est encore là après trois mois. Il obtient un deuxième 250 $ après un an. En recrutant trois membres de sa famille de cette manière, il touche 1500 $.

Le programme lancé il y a sept mois est un franc succès. Plus de 200 travailleurs ont été recrutés grâce à l’initiative. Olymel ne dit toutefois pas combien lui a coûté ce projet spécial.

Selon le responsable des ressources humaines Louis Banville, les employés recrutés par leurs collègues sont plus fidèles à l’entreprise.

«Aujourd’hui, c’est une traque. Il faut trouver le candidat. Il faut s’ouvrir aux possibilités qu’on voyait moins avant», explique-t-il.

M. Banville précise que plus des trois quarts des employés de la compagnie sont recrutés dans un rayon de 50 km du lieu de travail. Sinon, 13 % sont des nouveaux arrivants des grandes villes et les derniers 10 % proviennent du programme de travailleurs étrangers.

Plus encore, le transformateur a un besoin si urgent de travailleurs qu’il va même jusqu’à se rendre mardi sur les lieux d’une usine qui vient de fermer ses portes pour embaucher les travailleurs licenciés.

Olymel cherche entre autres des désosseurs, des camionneurs et des électromécaniciens. M. Banville jure que la compagnie offre de meilleurs salaires que la concurrence. Chez lui, un désosseur gagne environ 15 $ l’heure à l’entrée et peut espérer avoir 25 $ l’heure après trois ans.

La Chine a faim

M. Banville dit par ailleurs qu’Olymel pourrait vendre deux fois plus de porcs frais en Chine avec plus de travailleurs.

«Si on avait la main-d’œuvre, on serait capable d’exporter en Chine un bon 70 conteneurs par semaine plutôt que 40», conclut-il.

Rappelons qu’Olymel est une filiale de La Coop fédérée. Le transformateur a 18 usines et centres de distribution au Québec. Plus de 8000 y travaillent.

Cette pénurie étrangle plus l’agroalimentaire

Le premier employeur manufacturier du Québec croule sous le poids de la pénurie de main-d’œuvre, ce qui fait craindre le pire aux acteurs de l’industrie comptant près de 66 000 travailleurs.

«C’est de pire en pire. On vend de plus en plus. La demande augmente. Les livraisons aussi. Mais on a besoin de main-d’œuvre pour fabriquer et livrer des produits », s’inquiète Sylvie Cloutier, PDG du Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ). Plus de 1600 entreprises œuvrent dans ce secteur ici.

Mme Cloutier constate que les industries situées loin des grands centres urbains souffrent davantage. Elle cite Bonduelle Amériques et Lassonde qui ont eu de la difficulté à trouver leurs employés saisonniers l’été dernier.

Le PDG de VegPro, Gerry Van Winden, nage aussi dans l’inquiétude constante du manque de travailleurs. Son usine d’emballage de salade fraîche ne parvient pas à trouver suffisamment de personnel.

Navettes de travailleurs

Résultat, Gerry Van Winden a mis en place un service de navette entre le métro Saint-Michel et Longueuil, et son usine de Sherrington, en Montérégie.

Trois fois par jour, sept fois par semaine, depuis quatre ans, il va chercher lui-même la main-d’œuvre là ou elle est... en ville.

«Nous avons par exemple besoin de personnes qui font de l’inspection visuelle ou de la manutention. Nous les payons en haut du salaire minimum, mais elles ne restent pas», regrette-t-il.

Aujourd’hui, toutes les régions sont touchées par cette pénurie, observe le CTAQ qui regroupe 80 % du volume annuel d’affaires d’une industrie de près de 28 milliards $.

«On parle d’aérospatiale... Ça fait beaucoup plus jazzé que de parler de l’agroalimentaire», déplore Sylvie Cloutier, qui est à la tête du premier groupe manufacturier.