Patrick Bourgeois a fait ses débuts sur scène avec RBO

Avant de connaître la gloire avec Les BB, Patrick Bourgeois a connu son baptême de la scène aux côtés de Rock et Belles Oreilles (RBO), au début des années 1980.

«Il est monté sur scène pour la première fois de sa vie en même temps que nous, se souvient Richard Z. Sirois. C’était au Salon international de la jeunesse, en avant-première d’Offenbach, au Vélodrome olympique. Il devait avoir 16 ou 17 ans.»

À l’époque, le jeune Patrick faisait partie du groupe The Kids et il s’était lié d’amitié avec les membres de RBO.

«Il faisait des reprises de U2 et The Police. C’était déjà une ¨rockstar¨. Il était super bon guitariste et chanteur», indique Guy A. Lepage.

100 Limite et Karmina

Tout en travaillant avec Marc Drouin pour la tournée «Vis ta vinaigrette», le musicien s’était retrouvé en studio avec les membres de RBO, au moment de l’enregistrement de leur premier album.

C’est là qu’il a composé la musique de la célèbre chanson-thème de Rock et Belles Oreilles, aux accents western et punk. «Nous avons écrit les paroles, mais la musique était totalement de lui», dit Richard Z. Sirois.

Plus tard, avec RBO, Patrick Bourgeois a aussi joué de la guitare sur «Arrête de boire», en plus d’écrire la pièce «Un enfant de toi», sur l’album «Pourquoi chanter?», mentionne Guy A. Lepage.

Les membres de RBO et Patrick Bourgeois se sont par la suite suivis dans divers projets. À la fin des années 1980, le musicien a composé la chanson-thème de l’émission 100 Limite, en compagnie du directeur musical Jocelyn Therrien. Puis en 1996, Yves P. Pelletier lui a demandé de créer la trame sonore du film «Karmina».

«Patrick était quelqu’un qui avait énormément de contacts dans tous les secteurs. Il était très apprécié des gens de l’industrie, indique son vieil ami et conseiller, Mario Lefebvre. Il est l’un des plus grands mélodistes du Québec.»