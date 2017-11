Québec réclame plus de brise-glaces

Le gouvernement Couillard réclame plus de brise-glaces sur le fleuve Saint-Laurent pour éviter d’autres crues comme au printemps dernier a appris TVA Nouvelles.

Cette demande intervient alors que la pression est forte pour qu’Ottawa donne sa part de contrats au chantier naval Davie de Lévis, dans Chaudière-Appalaches.

«C’est certain que Davie est disponible. On a l’expertise, on a une stratégie maritime au Québec. C’est le deuxième plus gros chantier au Canada. On ne va pas se priver de ça quand même», explique le ministre responsable de la Stratégie maritime, Jean D’Amour.

«Actuellement, ça déborde à Seaspan du côté de Vancouver. Même chose chez Irving à Halifax. Au Québec, on est loin de déborder, on va licencier du monde. Commente se fait-il que le Québec n’ait pas sa part?»

Les travailleurs de la Davie dénoncent d’ailleurs la campagne que mènent les autres chantiers contre eux à Ottawa.

«C'est vrai qu'on assiste à une campagne de lobbying intense au fédéral, mais je pense que c'est maintenant le temps pour le Québec de se réveiller. Le "track record" de Davie est impeccable», avance le porte-parole du chantier, Frédérick Boisvert.

Le premier ministre Philippe Couillard ne veut pas qu'exiger la construction d'un deuxième navire ravitailleur.

«Il y a des navires de La Garde côtière, des brise-glaces notamment, qui sont stratégiques et nécessaires, justement parce que la Davie est à l'endroit où elle est», dit-il.

C’est que Québec appréhende des millions de dollars de dégâts comme ce fut le cas le printemps dernier.

«Je suis fâché, parce qu'à un moment donné, les décisions, c'est fait pour être pris. On parle de sécurité. Qu'est-ce qu'on va répondre aux citoyens, s'il y a des embâcles et des inondations demain matin? Prenez vos responsabilités, vous êtes des élus», indique Jean D’amour.

Le ministre ne voudrait d’ailleurs pas revivre aussi un nouvel épisode comme celui du Rio Tamara, ce navire demeuré prisonnier des glaces l'hiver dernier, faute de brise-glaces.

«Il faut des brise-glaces. Ça s'appelle le Canada; on a les moyens de s'offrir cette sécurité-là.»

Pour assurer une navigation constante sur le Saint-Laurent, il faudrait 11 brise-glaces, La Garde côtière n'en affecte que cinq.

Ottawa demande de la patience

Du côté d’Ottawa, on demande plutôt à Québec d’être patient.

«Il faut s'assurer que le chantier Davie continue à pouvoir appuyer le gouvernement canadien. Ce n’est pas juste Vancouver et Halifax. Le gouvernement a besoin d'autres chantiers navals», assure le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos.