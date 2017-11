Un manque de respect pour les victimes et les familles, selon une survivante de Poly

MISE À JOUR: Peu après cette entrevue, on apprenait que la manifestation controversée n'aura pas lieu au mémorial de la Polytechnique

Une manifestation controversée contre le registre des armes à feu doit se tenir samedi au parc du 6-décembre-1989, à proximité de la Polytechnique, une place érigée en hommage aux 14 victimes. L’événement suscite l’indignation parmi la population.

«C’est un manque important de respect d’abord pour les victimes et aussi pour leurs familles, soutient Nathalie Provost, une survivante de la Polytechnique. Mais le mémorial du 6-décembre, il est aussi à la mémoire de toutes les femmes qui sont tombées d’armes à feu.»

Les moments terrifiants où elle et ses camarades ont été confrontés au tireur sont gravés à jamais dans sa mémoire, 28 ans après le terrible drame.

«Marc Lépine est entré dans notre classe et il a expliqué qu’il faisait ça parce qu’on était des femmes. Moi, je suis celle qui a dit à Marc Lépine: "on n’est pas féministes, tu peux venir à la Polytechnique, ça va être..." Mais non, le carnage a commencé.» Quelques minutes plus tard, 14 femmes étaient tombées sous les balles du tueur.

C’est à la suite de la tragédie du 6 décembre 1989 que le gouvernement fédéral a décidé d’instaurer un registre des armes à feu. Plusieurs années plus tard, le gouvernement Harper a aboli ce registre, mais Québec veut maintenir le sien.

L’organisateur du Rassemblement des gunnies, Guy Morin, prétend que son groupe est en droit d'aller manifester au mémorial, puisque d’autres manifestations, par exemple celles pour dénoncer la violence par armes à feu, s’y déroulent régulièrement.

Nathalie Provost explique que l’organisme Poly se souvient fait plutôt des démarches sur le plan politique, en se rendant notamment aux parlements d’Ottawa et de Québec ou dans d’autres endroits «plus neutres».

«Poly se souvient, quand on s’engage pour le contrôle des armes à feu, nous n’avons pas tenu d’événements au mémorial. Il y en a qui étaient organisés par des mouvements de femmes, par exemple, où lors du 25e anniversaire, alors qu’on a débuté la marche qui nous amenait au mont Royal», relate-t-elle.

Lieu de recueillement

En fait, le mémorial est un lieu de recueillement pour les familles ayant un caractère «sacré» et qui doit être respecté, insiste Mme Provost.

«Le 6 décembre, pour moi, est un jour marqué d’une croix rouge où il y a toujours beaucoup d’émotion et de tristesse. Le geste que fait M. Morin et le groupe Tous contre un registre, c’est ajouter une énorme dose de colère, parce que c’est absolument pas comprendre qu’est-ce que cet événement-là représente pour nous, pour les familles, mais je pense aussi pour la société québécoise.»

Mme Provost a reçu des messages de sympathie de la part de nombreux Québécois, «qui savent que c’était quelque chose de grave». «Perdre des femmes dans la fleur de l’âge qui avaient toute la vie devant elles et qui allaient pouvoir construire la société avec nous, perdre ça, c’était perdre une immense richesse. Et c’est là-dessus qu’il (Guy Morin) marche, et ça n’a aucun sens.»

Selon Nathalie Provost, l’organisateur du rassemblement doit comprendre le message de la société et souhaite qu’il renoncera à tenir son événement controversé. Et elle répète le message qu’elle livre depuis le début: les gens qui veulent utiliser une arme honnêtement, «des chasseurs, des tireurs sportifs, des collectionneurs», doivent les faire enregistrer.