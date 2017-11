Grave accident de travail au parc Jean-Drapeau de Montréal

Un travailleur qui participait à l’installation de décorations de Noël au parc Jean-Drapeau, à Montréal, a subi de graves blessures après avoir fait une chute de près de quatre mètres, mardi matin.

La victime est un employé de la Société du parc Jean-Drapeau âgé d’environ 60 ans.

Selon les autorités, l’homme se trouvait sur une mezzanine et s’affairait à déposer des sapins de Noël synthétiques sur la plateforme d’un chariot élévateur.

«À un certain moment, il aurait mis le pied dans le vide et serait tombé d’une hauteur d’un peu plus de 11 pieds», a indiqué Julie Robitaille, porte-parole de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Gravement blessé, l’employé a été transporté d’urgence à l’hôpital. Il se trouverait dans un état critique.

Des inspecteurs de la CNESST ont été dépêchés sur les lieux pour tenter d’éclaircir les circonstances du drame.