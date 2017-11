30 minutes entre le travail et la maison?

Selon le dernier recensement de Statistique Canada, les résidents de la région métropolitaine de Montréal prennent en moyenne 30 minutes pour circuler entre le travail et leur résidence.

(Carte de la région métropolitaine de Montréal)

Ces chiffres risquent d’en faire sourciller plus d’un.

«Les données de ce recensement-là sont surprenantes, il y a vraiment un problème de congestion à Montréal et personne ne peut le démentir», affirme la porte-parole de CAA Québec, Annie Gauthier.

Chaque jour, au Canada, 15,9 millions de travailleurs se déplacent entre leur lieu de résidence vers leur lieu de travail.

Selon ce recensement, Vancouver est la métropole où les gens se rendent le plus rapidement au travail avec une moyenne de 29,7 minutes, alors que Montréal se retrouve en deuxième position avec ses 30 minutes. Toronto est dernière avec une moyenne de 34 minutes.

À titre d’information, si vous souhaitez perdre le moins de temps possible, c’est à Moncton qu’il faut déménager où la durée moyenne des déplacements vers le travail est de 17 minutes.

Ces chiffres font énormément réagir, notamment au sein de CAA Québec, qui avait dévoilé ses propres statistiques en janvier dernier.

«Les vingt tronçons routiers les plus congestionnés, les plus problématiques à l’échelle du pays. Et sur ces vingt tronçons identifiés là, à Montréal seulement, il y en a cinq», explique la porte-parole de CAA Québec, Annie Gauthier.

«Pour un trajet régulier qui prend une heure de distance, il en prenait 25 minutes supplémentaires pour effectuer ce trajet-là en heure de pointe», ajoute-t-elle.

La solution passe par le transport en commun.

C’est à Toronto que les transports en commun sont le plus utilisés avec 24,3% des travailleurs qui les utilisent, alors que 22,3% les utilisent à Montréal.

- D’après les informations de Cassandre Forcier-Martin