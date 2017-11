Bénéfice en forte hausse pour RBC

La Banque Royale du Canada (RBC) a rapporté mercredi un bénéfice net de 2,8 milliards de dollars au quatrième trimestre, en hausse de 12 % ou 294 millions de dollars comparativement à l’an dernier.

Pour le trimestre terminé le 31 octobre, l’institution financière a expliqué que l'accroissement des résultats dans les secteurs Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, Marchés des Capitaux, Gestion de patrimoine et Assurances ont été annulés en partie par un repli des bénéfices dans le secteur Services aux investisseurs et de trésorerie.

Pour l’exercice annuel, la plus importante banque canadienne a déclaré un bénéfice net record de 11 469 millions de dollars, en hausse de 10 %, par rapport à un an plus tôt.

La banque l’explique par la forte croissance des bénéfices des secteurs Services bancaires aux particuliers et aux entreprises et l'excellente qualité du crédit.

«Nous avons par ailleurs généré des capitaux de 8,2 milliards de dollars sous forme de dividendes et de rachats d'actions, signe de notre engagement soutenu envers les actionnaires, tout en exécutant nos stratégies de croissance», a déclaré Dave McKay, président et chef de la direction de RBC.

«Nous sommes en train de repenser le rôle que nous jouons dans la vie des clients, nous augmentons rapidement nos investissements dans le numérique et nous nous efforçons de trouver des façons novatrices d'offrir une valeur accrue à nos clients, nos employés et nos collectivités», a-t-il ajouté.