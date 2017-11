«C’est la saison du yoyo!»

Après un début d’automne très chaud marqué par une canicule historique, les températures ont connu une baisse considérable en novembre au Québec.

Plusieurs régions au nord du Saint-Laurent ont essuyé leurs premières tempêtes hivernales.

Avec la neige qui s’installe sur la province, la saison des accidents peut débuter.

Les mois de décembre et janvier sont les mois où les accidents sur le réseau routier sont les plus nombreux, selon le bilan routier de la SAAQ.

Noël blanc garanti

Dès les premiers jours de novembre, une poussée d’air arctique a envahi le sud du Québec, faisant chuter le mercure sous la normale durant les semaines suivantes.

Des accumulations de neige dépassant les 30 à 50 cm ont touché l’Abitibi et le Saguenay-Lac-Saint-Jean au cours du mois.

Les régions de Montréal et Québec ont vu leurs premiers tapis blancs, doublant les chances que tout le Québec connaisse un Noël blanc cette année.

La dernière année où la région de Montréal a connu un Noel vert, c’était en 2015, une année dominée par l’effet El Nino le plus puissant des 80 dernières années.

L’hiver 2017-2018, toutefois, s’inscrit sous le signe d’un effet contraire au El Nino.

Les températures de décembre à mars risquent donc d'être plus froides que les dernières années avec davantage de précipitations.

Malheureusement, les premières neiges de la saison sont toujours les plus difficiles à affronter pour les automobilistes québécois. Les accidents sur la route augmentent alors en flèche.

Saison des accidents

Selon les statistiques de la Société de l’Assurance automobile du Québec (SAAQ), les accidents routiers sont beaucoup plus fréquents en hiver que dans toute autre saison.

C’est le contraire aux États-Unis et en France, où les accidents d’automobile sont plus nombreux en été.

Un rapport de la firme d’assurance Aviva Canada publié en 2013 estime la hausse des collisions durant les mois d’hiver à 49% comparé aux mois d’été.

Parmi les causes d’accidents en hiver, on note surtout les collisions arrière, une pauvre visibilité, et le véhicule qui glisse à une intersection.

En plus des conditions météo hivernales qui dégradent l’état de la chaussée, le manque de lumière affecte la vigilance du conducteur.

À Montréal, par exemple, les journées en décembre comptent 9 heures de clarté comparativement à 16 heures en juin.

Puisque les gens se lèvent de plus en plus tôt pour prendre la route, c’est dans l’obscurité que beaucoup d’automobilistes débutent et finissent leur journée. Et c’est souvent dans le noir que les accidents se produisent.

La façon de s’habiller en hiver contribue aussi aux accidents.

Les vêtements lourds et encombrants restreignent la vue et les mouvements des automobilistes, tandis que les chapeaux, tuques et capuchons limitent la vision périphérique des piétons.

Source: Environnement Canada, SAAQ, Bilan routier 2016