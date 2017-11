Des parents se sentent abandonnés depuis l’agression de leurs filles

Les parents de deux fillettes qui auraient été agressées sexuellement par un adolescent de leur entourage appellent à l'aide, car ils estiment n'avoir reçu aucun soutien depuis les agressions.

«Ça dégénère de semaines en semaines, raconte la mère. Moi, j’ai mon bébé de trois ans, elle ne veut plus voir d’hommes. Elle ne veut plus découcher. [Elle fait] des crises à s’en frapper dans le visage et à s’arracher les cheveux sur la tête. Elle se lève la nuit en criant et tu es là : "Woh. Qu’est-ce qui se passe? Comment ça?"»

Les enfants de 3 et 7 ans auraient été abusées alors qu’elles se faisaient garder, en juillet dernier. Elles n’étaient toutefois pas sous la responsabilité du présumé agresseur de 13 ans, qui habite dans le voisinage.

«C’est toute la famille qui est affectée de ça, affirme le père. Il aurait fallu que quelqu’un nous prenne en charge. Il n’y a pas personne qui s’est dit : peut-être qu’eux autres, ils auraient besoin d’aide, puis ont va les appeler, on va faire quelque chose, on va les prendre en charge.»

«Ma plus vieille, elle est tout le temps dans sa chambre, enchaîne la mère des deux jeunes filles. Elle est renfermée sur elle-même. Elle écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique. Ça l’aide beaucoup.»

Les deux parents ont tenté, en vain, d’obtenir de l’aide en contactant des psychologues. Ils déplorent notamment le manque de ressources et les longs délais d’attente.

À la suite de cet événement, l’adolescent a été formellement été accusé et son dossier est présentement devant la Chambre de la jeunesse.

Depuis, le jeune suspect est retourné vivre chez lui, ce qui suscite l’incompréhension des deux parents et leur fait craindre le pire. Ils ont peur, entre autres, que leurs filles soient un jour de nouveau confrontées à leur présumé agresseur. Ils songent maintenant à mettre en vente leur maison et à quitter le quartier.