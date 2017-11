Elle a un brillant avenir, mais le Canada n’en veut pas

Leony Pavithra est considérée par plusieurs comme l’immigrante-modèle, le genre de personne dont le Canada a besoin. Elle est brillante, studieuse et parle couramment français. Elle et sa famille seront toutefois expulsées dimanche.

À l’école, Leony Pavithra Lawrence a gagné un prix, même si le français est sa troisième langue. Sa motivation est telle que ses exploits se sont rendus jusqu’à la présidente de la Commission scolaire de Montréal.

À l’entrepôt où elle gagne 12 $ l’heure, son patron la qualifie de «bête de travail».

Elle a été acceptée au cégep dans un programme très exigeant afin de poursuivre son rêve de devenir médecin. Et le patron de son frère, qui ne la connaît pas, lui a prêté 15 000 $ pour qu’elle continue ses études.

Mais sur sa tête pend une épée de Damoclès. Elle et sa famille seront expulsées au Sri Lanka dimanche, après avoir épuisé tous leurs recours comme demandeurs d’asile.

Dernier recours

Le dernier espoir des Lawrence est le premier ministre Justin Trudeau, qui est aussi leur député. Ils lui ont envoyé une lettre et attendent toujours une réponse.

«Le personnel du bureau de circonscription du premier ministre a été en communication régulière depuis longtemps avec la famille et a répondu à leurs questions», s’est contenté de dire hier Cameron Ahmad du bureau de M. Trudeau.

C’est le même premier ministre qui a souhaité «bienvenue» aux demandeurs d’asile quelques mois avant l’afflux massif de migrants haïtiens à la frontière l’été passé. La plupart d’entre eux ne parlaient pas français.

***

Toute menue, douce et polie, Leony Pavithra Lawrence pourrait passer pour beaucoup plus jeune que ses 21 ans. Elle joue de la guitare et adore chanter.

Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Derrière ses allures juvéniles, sa détermination est de fer. Elle a terminé son secondaire au printemps dernier en ayant l’un des statuts les plus précaires qu’une personne puisse avoir au Canada: celui de sans-papiers.

Sa moyenne globale est 89 %, dont 94 % en mathématiques et 85 % en français, selon son relevé de notes.

Elle accueille «Le Journal de Montréal» en compagnie de sa famille dans le salon de leur petit appartement du quartier Parc-Extension, où est accroché un tableau dépeignant le Christ. Ses deux sœurs ont le même prénom de baptême qu’elle, un peu comme les Marie au Québec. Leony Venithra est sa jumelle, tandis que Leony Dharusha est la cadette, âgée de 17 ans. Elles s’appellent donc par leur diminutif: Pavi, Vinnie et Dharusha. Leur frère aîné Leon, 25 ans, vit dans un autre appartement avec sa femme et son bébé de quatre mois.

Menacés de mort

«Je n’ai jamais vu une personne aussi forte qu’elle, dit Vinnie à propos de sa jumelle. Même quand elle est épuisée, elle veut terminer le travail. Elle n’abandonnera jamais rien.»

Leony Pavithra est née au Sri Lanka en 1995. La famille a fui l’Asie du Sud en 2012 après que plusieurs membres eurent été menacés de mort. Pour éviter de nuire à leur sécurité, les parents préfèrent que les circonstances qui les ont poussés à quitter leur pays natal ne soient pas publiées.

Guerre civile

Selon Amnistie internationale, le Sri Lanka a été marqué par une guerre civile longue de 26 ans. Même si le conflit s’est terminé en 2009, des cas de tortures et de disparitions forcées ont continué à être rapportés dans les dernières années, indique l’organisme sur son site web.

Leony Pavithra arrive aux États-Unis par avion en septembre 2012. Sa famille et elle traversent ensuite à pied la frontière et demandent l’asile au Canada. Elle a alors 16 ans.

Elle est inscrite dans une classe d’accueil¬¬¬ à l’école secondaire Lucien-Pagé, à Montréal¬¬¬. Elle ne parle alors que le tamoul, sa langue maternelle, et l’anglais. Pas un mot de français.

Honorée par la CSDM pour sa persévérance

«En classe, on m’a simplement demandé de dire mon nom, mais je n’avais aucune idée de ce qu’on me demandait», dit-elle. Après un an en classe d’accueil, elle est considérée comme trop âgée pour rester au secondaire. En 2013, elle entre donc au centre de formation pour adultes Gédéon-Ouimet. Elle y passera quatre ans.

«C’était une étudiante travaillante et studieuse», se souvient Stéphane Richard, le directeur du centre. «Elle était très enjouée, toujours de bonne humeur.»

Et ce, malgré son parcours migratoire difficile. Sa famille s’est vu refuser le statut de réfugiés, même après un appel. En 2015, ils ont même reçu une date de renvoi, qu’ils ont réussi à faire annuler jusqu’à cet automne.

Ils ne peuvent toutefois pas être qualifiés d’immigrants illégaux puisqu’ils ne se cachent pas des autorités. Tous les membres de la famille ont un permis de travail.

Perdre son temps

Pendant plus de deux ans, Leony Pavithra se contente de suivre le parcours «français de transition», sorte de classe d’accueil pour adultes, le seul qui est gratuit pour les adultes sans statut.

«Au début, je n’avais pas d’intérêt pour le français. Meilleure je suis devenue, plus je me suis mise à apprécier la langue.»

Mais plus le temps avance, plus elle a hâte de suivre d’autres matières comme les sciences et les mathématiques pour ainsi terminer son secondaire.

«Certains me disaient: ‘’Lâche l’école, tu perds ton temps’’. Mais je ne peux pas lâcher l’école. Je veux devenir médecin !», s’exclame-t-elle.

En 2015, elle commence à suivre d’autres cours que le français, mais pour ce faire, elle doit payer des frais de scolarité comme le font les étudiants internationaux et enfants de diplomates. La facture tourne autour de 1000 $ par mois.

Soucis financiers

C’est aussi en 2015 que le père de Leony Pavithra perd son emploi. Le ménage dépend alors entièrement du revenu de la mère et des filles.

Elle travaille donc environ 30 heures par semaine dans un entrepôt pour les aider à joindre les deux bouts. Elle remet alors l’argent gagné à sa famille, jusqu’à ce que son père se trouve un nouvel emploi en 2016 comme gestionnaire dans une entreprise de camionnage.

Il n’est pas question pour elle d’abandonner l’école, mais sa situation financière ne lui permet plus de payer les cours.

Elle réussit donc à trouver une solution avec la direction du centre de formation: à l’aide de manuels et de cahiers d’exercices, elle pourra apprendre par elle-même. Elle n’a donc pas à débourser pour les cours, mais seulement pour les examens, soit environ 250 $ au total, estime-t-elle.

«Ce n’est pas une pratique courante», avoue M. Richard.

«Mais elle était très autonome», se souvient-il. Aussi, un enseignant du centre l’aidait bénévolement de temps en temps lorsqu’elle avait des questions.

«Quand j’étudie, j’oublie de manger», avoue-t-elle en riant.

La ferveur qu’elle met dans ses études, elle la met aussi dans son boulot à l’entrepôt Sigvaris, une entreprise de bas de compression médicaux. «J’adore cette compagnie. C’est une deuxième maison.»

Elle y travaille avec sa sœur Vinnie et une dizaine d’autres employés pour un salaire de 12 $ de l’heure.

«Ma mère doit parfois m’appeler et me dire: ‘’Peux-tu s’il te plaît rentrer à la maison ?’’ Qu’on me fasse travailler les samedis ou me demande de rester plus longtemps, ça me va. J’ai de la misère à quitter le boulot quand je suis à l’entrepôt, alors imaginez si je suis médecin», dit-elle.

D’ailleurs, son supérieur Richard Beausoleil ne tarit pas d’éloges à son endroit. «Elle est fantastique. Je l’appelle ‘’ma bête de travail’’. Elle donne toujours le meilleur d’elle-même.»

Elle incarne l’immigrante-modèle, le genre de personnes dont le Canada a besoin, selon lui.

Cas rare

Leony Pavithra rêve de devenir médecin depuis qu’elle a 14 ans. «Vous allez rire, mais à l’époque, je voulais juste porter le sarrau. Je trouvais que les médecins avaient l’air cool et imposaient le respect», se rappelle-t-elle.

Sauf que le rêve superficiel s’est transformé en vocation. «Avec le temps, j’ai réalisé que cela me correspondait vraiment.»

Comme sa grand-mère a souffert d’un cancer, elle souhaite se spécialiser en oncologie.

«Elle est tenace, remarque Stéphane Richard du centre Gédéon-Ouimet. Elle est aussi empathique, ce qui est une belle qualité pour un médecin. Va-t-elle le devenir ? Je ne sais pas. Mais elle va atteindre des objectifs élevés parce qu’elle se fixe des standards élevés», observe-t-il.

Selon le collectif Éducation sans frontières, rares sont les adultes sans statut qui parviennent à terminer leurs études secondaires en raison des coûts. Un adulte peut avoir à débourser quelque 7000 $ par année s’il veut étudier à temps plein, estime la Commission scolaire de Montréal (CSDM).

D’ailleurs, sur les quelque 30 000 élèves de l’éducation aux adultes de la CSDM, seule une quinzaine de personnes sont des élèves étrangers cette année.

«C’est la première fois que j’entends parler d’un tel cas. Une telle persévérance, c’est vraiment hors de l’ordinaire», s’étonne Stéphane Handfield, avocat spécialisé en droit de l’immigration.

Retour d’ascenseur

Leony Pavithra a d’ailleurs été honorée d’un prix de la CSDM pour sa persévérance. En juin, elle a posé en compagnie de la présidente Catherine Harel Bourdon à l’occasion de la remise du prix à l’hôtel de ville.

Elle est censée entrer au Cégep Ahuntsic en janvier. Elle a été acceptée au programme de sciences de la nature, réputé pour être un des profils préuniversitaires les plus exigeants.

Elle devra toutefois payer les mêmes frais que les étudiants internationaux, soit environ 13 000 $ par année. Pour l’aider, Louis Ladouceur, copropriétaire de l’Hôtel Bonaparte, a proposé de lui prêter 15 000 $. Même s’il ne la connaît pas.

M. Ladouceur est en fait le patron de son frère Leon, qui travaille comme auditeur de nuit à l’hôtel.

«Dans ma vie, j’ai été dans une position où des gens m’ont aidé. C’est un retour d’ascenseur», dit M. Ladouceur. Il connaît suffisamment le frère pour faire totalement confiance à la famille Lawrence.

«Les études postsecondaires, c’est complètement inaccessible pour les demandeurs d’asile, déplore Steve Baird du collectif Éducation sans frontières. C’est assez triste. Notre société se prive de professionnels brillants.»

En septembre, Leony Pavithra a reçu son permis d’études du fédéral, qui lui permet d’étudier au Canada comme étrangère. Elle croyait pouvoir rester au pays même si sa famille était expulsée. Elle était dans l’erreur.

Il y a deux semaines, l’avis de renvoi est tombé: le 3 décembre (dimanche), tout le monde devra quitter le Canada.

«Je n’ai pas pleuré. Je ne pleure pas facilement», avoue-t-elle.

Sa petite sœur Dharusha avait presque terminé le secondaire en français. Ses photos de finissante étaient déjà prises. Elle devra mettre plusieurs années à tout réapprendre en tamoul.

Personne n’a commencé à faire de boîtes, admet Leony Pavithra. «Je crois que ce ne sera réel qu’une fois à l’aéroport.»

Elle espère revenir

En théorie, les personnes renvoyées sont bannies du pays pour deux ou cinq ans et parfois même à vie, à moins d’obtenir une autorisation spéciale du ministre de l’Immigration, explique l’avocat Stéphane Handfield.

Malgré l’incertitude, Leony Pavithra espère de tout cœur revenir à Montréal pour le début de sa session en janvier. Même si elle doit faire le choix déchirant de vivre loin de sa famille.

«Je trouve ça effrayant qu’ils doivent partir», dit Louis Ladouceur.

En attendant, Leony Pavinthra continue de se rendre chaque jour au travail. Parce qu’elle aime travailler.