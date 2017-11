Facebook pourrait suspendre votre compte si vous n'envoyez pas une photo de votre visage

Facebook pourrait bientôt vous obliger à téléverser une photo claire de votre visage sur son serveur afin de valider que vous n’êtes pas un robot.

Ce nouveau type de captcha est la plus récente offensive de la compagnie pour lutter contre la prolifération des «bots» sur sa plateforme. Dans une capture d’écran d’un utilisateur diffusée sur Twitter, on peut lire le message «Veuillez téléverser une photo qui montre clairement votre visage. Nous la vérifierons et la supprimerons ensuite définitivement de nos serveurs.»

a friend sent me this: Facebook is now locking users out of account features, then demanding that those users "verify" their account to get back in by scanning an image of their face. AN IMAGE OF THEIR FACE. pic.twitter.com/T4TIsJFxX8