La société québécoise Gaz Métro change son nom pour Énergir pour montrer qu'une bonne partie de ses actifs se retrouvent désormais dans les énergies nouvelles et renouvelables, a fait savoir la société mercredi après-midi.

«Il faut consommer moins et mieux, a déclaré Sophie Brochu, présidente et chef de la direction de Gaz Métro. Il faut accroître nos efforts collectifs en matière d’efficacité énergétique, intégrer davantage les énergies renouvelables et utiliser des énergies plus propres, dont le gaz naturel, en remplacement du charbon et des produits pétroliers. C’est ce qu’Énergir s’engage à faire.»

La compagnie affirme qu’il y a dix ans ses activités étaient surtout liées au gaz naturel alors qu’aujourd’hui près de 45 % sont plutôt dans le secteur de la production et de la distribution d’électricité et d'autres services non gaziers.

Énergir reste toutefois le principal distributeur de gaz naturel du Québec et du Vermont.

Présence américaine

La société québécoise est aussi le principal distributeur d’électricité du Vermont. Elle possède plus d’une vingtaine de parcs solaires aux États-Unis. Plus de 44 barrages hydroélectriques sont sous son giron en Nouvelle-Angleterre.

Aux États-Unis et au Québec, Énergir distribue du gaz naturel à plus de 260 000 clients. Au pays, elle possède une trentaine de stations de ravitaillements.

Projets gaziers en cours

Au Québec, trois projets du réseau gazier ont été annoncés au cours de l’année, soit dans la MRC des Appalaches, à Saint-Éphrem-de-Beauce et à Saint-Marc-des-Carrières.

Rappelons qu’Énergir possède plus de 7 milliards $ d’actifs. Énergir est également copropriétaire de l’un des plus grands regroupements de parcs éoliens au Canada.