Il y a 10 ans, Shawinigan apprenait la fermeture de la Belgo

Une décennie plus tard, Shawinigan n'a pas complètement tourné la page: le 29 novembre 2007, AbitibiBowater annonçait la fermeture de l'usine Belgo, le plus important gagne-pain de cette ville de la Mauricie. Plus de 550 personnes apprenaient alors qu'ils allaient perdre un emploi de grande qualité. Plus de 100 ans de production de papier journal prendraient ainsi fin quatre mois plus tard.

Selon plusieurs, l’économie de Shawinigan s’est déchirée ce jour-là. La mairesse de l’époque, Lise Landry, se souvient de l'appel fatidique l'informant que la haute direction de la multinationale souhaitait la rencontrer.

«À mon arrivée à l’hôtel de ville, il y avait toute une meute de journalistes. Je savais que ça ne pouvait qu’être qu’une grosse nouvelle. C’était une grande inquiétude. On savait que ça impliquerait des maisons à vendre, des commerces qui auraient de la difficulté à vivre et des gens qui finiraient par quitter Shawinigan», a-t-elle relaté.

Plusieurs ont accepté un transfert au Saguenay–Lac-Saint-Jean, d'autres ont quitté la compagnie au profit des mines de Fermont ou d’autres industries en Alberta. Certains ont carrément quitté l'Amérique du Nord pour quelques années de travail en Nouvelle-Calédonie, pour finalement prendre leur retraite.

«Trouver un autre emploi à Shawinigan, c’était possible, mais pas un emploi d’aussi grande qualité. Pour conserver le même rythme de vie, il fallait faire des choix. Personnellement, j’ai été chanceux. J’ai trouvé quelque chose à Sorel. Ça m’a permis de garder ma maison ici. Ma femme restait à Shawinigan et moi je voyageais et je dormais occasionnellement là-bas. C’était un sacrifice de quelques années», a confié Jean-Noël Gilles-Bertrand.

Cette fermeture, plusieurs ne l’ont jamais vue venir.

«J’étais convaincu que l’usine de Grand-Mère allait fermer avant nous. Elle perdait de l’argent! Nous, on était sur la ligne. C’est un souvenir assez douloureux. Ce qui me faisait le plus de peine, c’était les jeunes... ceux qui en avaient pour vraiment longtemps à travailler avant d’arriver à la retraite et qui se retrouvaient à devoir payer deux voitures, un bateau et une grosse maison... ne sachant pas ce que l’avenir leur réservait», a raconté Serge Hould, un autre ancien travailleur.

Depuis, Shawinigan a encaissé la fermeture de l’aluminerie Alcan et de la papetière Laurentides. L’ère industrielle est révolue et la ville mise désormais sur la petite et la moyenne entreprise.