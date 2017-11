Instagram dévoile la publication la plus populaire de l'année

C’est déjà l’heure de la revue de l’année chez Instagram. Le réseau social a publié mercredi différents palmarès sur la popularité de publications et de comptes sur sa plateforme, dont la photo la plus aimée de l’année.

Et c’est à la reine Beyonce que la couronne de la publication la plus aimée de l’année revient. Le 1er février dernier, la populaire artiste publiait une photo haute en couleur de sa grossesse pour annoncer qu’elle et le rappeur Jay-Z attendaient des jumeaux.

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Une publication partagée par Beyoncé (@beyonce) le 1 Févr. 2017 à 10h39 PST

Avec un peu moins de 11 200 000 mentions «j’aime» à la fin novembre, cette publication devance une autre photo relative à la famille, soit celle du joueur de soccer portugais Cristiano Ronaldo qui, le 12 novembre dernier, célébrait la naissance de la petite Alana Martina, son quatrième enfant.

A Alana Martina acaba de nascer! Tanto a Geo como a Alana estão muito bem! Estamos todos muito felizes! ❤️ Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano) le 12 Nov. 2017 à 12h19 PST

Selena Gomez, la plus suivie

C’est la vedette pop Selena Gomez qui décroche la palme de la célébrité la plus suivie sur le réseau social avec plus de 130 millions d’abonnés. Elle est suivie au classement par Cristiano Ronaldo (plus de 116 millions d’abonnés), qui a quant à lui enregistré la plus importante hausse d’abonnés en 2017 avec un bond de 30 millions.