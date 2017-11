La première bande-annonce d’Avengers: Infinity War dévoilée

Les fans de films de superhéros peuvent enfin se mettre quelque chose sous la dent en attente d’Avengers: Infinity War, l’un des films les plus attendus de 2018. La première bande-annonce de cette méga production a finalement été dévoilée mercredi.

Ce film ultime rassemble les héros qui ont fait le succès de Marvel au cinéma depuis la sortie d’Iron Man en 2008. Ils devront unir leurs forces pour sauver l'univers.

Pour la première fois, il est possible de voir les nombreux personnages évoluer côte à côte à l’écran. La distribution de ce film est probablement la plus impressionnante de l’histoire. Aux côtés des Avengers «originaux» tels que Robert Downey Jr. (Iron Man) et Chris Hemsworth (Thor), s’ajoutent Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Josh Brolin (Thanos), Tom Holland (Spider-Man) et toute l’équipe de Guardians of the Galaxy.

La bande-annonce de 2:25 en plein la vue et promet des batailles épiques. On y voit notamment le super-vilain Thanos se battre avec son gant de l’infini.

La sortie du film est prévue le 4 mai 2018. Cette production de Disney et Marvel est réalisée par les frères Russo. Une suite est déjà en chantier pour 2019.