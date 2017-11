La sécurité publique absente du comité consultatif de Montréal

Aucun représentant de la sécurité publique ne siégera pour l’instant au comité consultatif sur la légalisation du cannabis, mis sur pied mercredi par l’administration Plante.

La responsable de la sécurité publique au comité exécutif, Nathalie Goulet, et le Service de police de la Ville de Montréal sont absents de ce nouveau comité, qui compte une dizaine de membres.

«On ne veut pas faire de la "réunionite" à plusieurs membres du comité exécutif non plus. Il fallait choisir, on a décidé d’y aller avec les relations gouvernementales parce que, très rapidement, on va déposer un mémoire», s’est défendu en mêlée de presse Robert Beaudry, responsable du développement économique et commercial et des relations gouvernementales au comité exécutif. Il n’exclut pas de faire appel en court de route à ses collègues à la sécurité publique de l’administration Plante pour l’aiguiller.

Des gens issus des organismes communautaires et des centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux, des médecins et des criminologues seront appelés à aider les élus à élaborer une stratégie pour encadrer la législation du cannabis à Montréal. Rosannie Filato, responsable des questions liées au développement social et communautaire, siège aussi au comité.

Questionnée sur l’absence de représentant de la sécurité publique, la Fraternité des policiers et des policières de Montréal a préféré ne pas commenter pour le moment le dossier.

Désir de redevances

Le comité consultatif s’est formé lundi, dans la foulée de l’adoption du projet de loi sur la légalisation du cannabis au Canada, qui doit entrer en vigueur en juillet 2018. «Notre objectif c’est d’être prêt le 1er juillet. On va faire ce qu’il faut, on va travailler beaucoup», a déclaré Robert Beaudry, qui souhaite favoriser une approche proactive.

L’ancien maire de Montréal Denis Coderre, avait déclaré dans le passé vouloir obtenir d’Ottawa une part des redevances engendrées par la légalisation de la drogue. Un souhait qui est partagé par l’administration de Valérie Plante.

«On veut couvrir les coûts qui sont liés à cela. Parce qu’on s’entend, les policiers auront un travail supplémentaire. Il y aura un travail de surveillance qui va être fait. Je pense qu’on essaie plus d’éponger les coûts qu’aller chercher de l’argent», a soutenu Robert Beaudry, qui soulèvera la question vendredi lors d’une rencontre avec ses collègues de l’Union des municipalités du Québec.