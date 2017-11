Le «Bonjour, Hi!», un irritant qui continue à faire jaser

La chicane autour du «Bonjour, Hi!» dans les commerces continue de faire vibrer les murs de l’Assemblée nationale. Et l’équipe de «La Joute», l’émission d’actualité politique de LCN, est revenue sur ce sujet chaud.

Philippe Couillard et Jean-François Lisée se sont livré une guerre de mots aujourd’hui au Salon bleu, le chef libéral accusant celui du Parti québécois de faire de la politique d’un autre siècle basée sur la peur.

«Est-ce que le premier ministre va se lever aujourd’hui et dire que oui, "Bonjour, Hi", c’est un irritant ou va-t-il désavouer sa ministre de la Langue?» a demandé M. Lisée en Chambre sur le ton de la confrontation.

«Question ridicule, a répliqué M. Couillard. Les Québécois sont un peuple fier qui parle le français de façon confiante, ils n’ont pas besoin de gens qui leur proposent ce genre de discours défaitiste et d’humiliation.»

Le commentateur politique de «La Joute» Luc Lavoie trouve lui aussi que la question ainsi formulée est plutôt ridicule. «Le Bonjour, Hi!, je l’ai dit la semaine dernière, ça me tape sur les nerfs. Mais ce n’est pas au premier ministre du Québec de dire: "on ne dira plus Bonjour, Hi!", quand même!»

«Se faire faire la leçon»

Quant à son coanalyste, Bernard Drainville, il en a soupé de l’attitude moralisatrice du chef du PLQ. Selon lui, Jean-François Lisée n’a fait que «prendre la balle au bond» en demandant à son vis-à-vis si cette façon de s’adresser aux clients dans les commerces – le fameux Bonjour, Hi! – constituait un «irritant», comme le suggère la ministre responsable de la Loi 101.

«On peux-tu poser des questions sur la langue et la culture, sur la laïcité aussi, sans constamment se faire dire par le premier ministre du Québec qu’on est des peureux, des frileux, des intolérants. On peux-tu avoir un débat intelligent sur ces enjeux-là sans se faire faire la leçon par le premier ministre.»

Le jouteur invité Antoine Robitaille, chroniqueur au «Journal de Montréal», compare Philippe Couillard à Pierre Elliott Trudeau qui disait : «"On n’a pas besoin de béquille, on est forts, nous les Québécois". Mais quand on regarde la réalité, le français a besoin d’aide au Québec», plaide-t-il.

Après l’entrée en vigueur de la loi consacrant le français comme langue officielle par les libéraux [en 1974], l’adoption de la fameuse Loi 101 a été nécessaire, rappelle Antoine Robitaille. «Il faut toujours en faire un peu plus, il faut aider le français sur ce continent.»

Le combat est loin d’être gagné, selon Bernard Drainville, qui juge inquiétantes les données du plus récent recensement national selon lesquelles la proportion des travailleurs québécois oeuvrant principalement en français est en baisse.

