Le débat sur le «Bonjour/Hi» dans les commerces est «ridicule», selon Couillard

Le débat sur l’usage fréquent du «bonjour/hi» dans les commerces est complètement «ridicule», estime Philippe Couillard, qui accuse le PQ de faire de la politique d’un autre siècle.

«Quelle question ridicule! Cette politique de la peur, cette politique de la crainte, cette politique du repli : Mon Dieu! On est maltraités, on est menacés, au Québec, les gens nous en veulent, notre langue est menacée», a pesté le premier ministre mercredi.

Il répondait à une question du chef du Parti québécois Jean-François Lisée, qui s’inquiète du recul du français au travail selon de nouvelles données de Statistique Canada et qui a fait un lien avec les commerçants de Montréal qui accueillent de plus en plus souvent leurs clients avec un «bonjour/hi» bilingue.

«Est-ce que le premier ministre du Québec pense que les commerçants, au Québec, devraient accueillir tous les clients en disant «bonjour», oui ou non?», a lancé M. Lisée.

Le premier ministre a rétorqué qu’il «aime mieux parler avec confiance et fierté du Québec» et que la «majorité des jeunes Québécois sont exactement où je suis aujourd'hui».

Dans une entrevue à TVA, la ministre de la Culture Marie Montpetit a pourtant dit le 24 novembre qu’elle avait contacté la chambre de commerce du Montréal Métropolitain pour qu’elle intervienne auprès des boutiquiers, pour qui le «hi/bonjour» «devient presque un tic langagier».

M. Couillard estime toutefois qu’il y a d’autres «irritants», dont «les francophones qui ne parlent pas notre langue correctement, et qui ne l'enseignent pas correctement, et qui ne veillent pas à assurer une qualité constante dans la langue française».

Pour le chef Jean-François Lisée, ce tic langagier est plutôt «le symbole de la généralisation du bilinguisme à Montréal et au Québec». «Ça existait avant, ça s'est généralisé depuis quatre ans. Sa ministre de la langue dit que c'est un irritant. Lui, il vient de dire que ce n'est pas plus irritant que des Québécois qui parlent mal le français. Il vient de dire ça», a-t-il dénoncé.