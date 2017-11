Les femmes préhistoriques plus fortes que les championnes d'aviron d'aujourd'hui

Les femmes qui vivaient il y a plus de 7000 ans en Europe centrale avaient des bras plus puissants que les championnes d'aviron d'aujourd'hui, révélant leur participation active aux durs travaux agricoles de l'époque néolithique, selon une étude publiée mercredi.

Des chercheurs de l'université de Cambridge estiment que la force physique de ces femmes résultait probablement de leur travail, à la seule force du poignet, pour labourer le sol et récolter les céréales puis faire de la farine en broyant des graines à l'aide de meules en pierre.

Pour leurs travaux publiés dans Science Advances, les scientifiques ont analysé l'humérus (l'os du bras situé entre l'épaule et le coude) ainsi que le tibia (l'os du bas de la jambe) de 45 femmes contemporaines jouant au football, faisant de la course à pied et de l'aviron. Ils ont ensuite analysé ceux d'un groupe de femmes au mode de vie plus sédentaire.

Puis les chercheurs ont comparé ces caractéristiques aux os des femmes qui vivaient au Néolithique.

«En analysant les os de personnes vivantes qui font régulièrement de l'exercice intensivement et en les comparant aux os anciens, il est possible d'en déduire les types de travaux que nos ancêtres faisaient», explique Alison Macintosh de l'université de Cambridge, principal auteur de ces travaux.

Pendant trois semaines d'entraînement des équipes d'aviron de Cambridge, au Royaume-Uni, cette chercheuse a fait des scanneurs des os des bras et des jambes des athlètes.

Capture d'écran YouTube, University of Cambridge

Les jeunes femmes, âgées d'une vingtaine d'années, s'entraînaient deux fois par jour, ramant en moyenne 120 kilomètres par semaine.

Les femmes de la préhistoire dont les os ont été analysés - près d'une centaine de spécimens - vivaient il y a entre 7400 et 7000 ans.

Si la force osseuse de leur tibia est similaire à celle des championnes d'aviron universitaires d'aujourd'hui, leur humérus était en revanche de 11 à 16% plus puissant que chez ces rameuses, et près de 30% plus fort que parmi les autres étudiantes de Cambridge.

Le surdéveloppement de la partie supérieure des bras était encore plus marqué chez les femmes de l'âge du bronze (il y a entre 4300 et 3500 ans) dont les humérus étaient de 9 à 13% plus solides que ceux des rameuses de Cambridge. Mais leur tibia était 12% plus faible que chez ces athlètes.

L'explication possible passe par le broyage des graines de céréales avec de lourdes meules de pierre.

«Ces mouvements répétitifs des bras pour frotter les deux pierres pendant des heures a probablement eu les mêmes effets que de ramer», estime Alison Macintosh.