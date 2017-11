Les sages-femmes demandent à Barrette de faire «décoller» les négociations

Les sages-femmes du Québec somment le ministre Gaétan Barrette de faire «décoller» les négociations afin de conclure rapidement une entente de principe.

Selon Marie-Pier Mainville, porte-parole du regroupement des Sages-femmes du Québec, le ministre de la Santé n’a plus de raison de reporter les négociations, puisque sa principale condition, la reddition de compte, est déjà acceptée par les salariées.

«La reddition de compte a déjà été développée conjointement avec le ministre, à sa demande, en 2014. Il semble donc y avoir un manque de communication entre le ministère et ses représentants à la table de négociation», a expliqué Mme Mainville.

Parmi les principales revendications des travailleuses, on compte notamment l’augmentation de la rémunération (de garde et régulière), le remboursement des frais de kilométrage et les primes d’éloignement pour le Grand-Nord.

Du côté du bureau du ministre Barrette, une porte-parole a répondu au regroupement. «Les sages-femmes sont des actrices à part entière du système de santé.[...] Les négociations se poursuivent et nous souhaitons arriver à un terrain d'entente rapidement», a-t-elle indiqué.

Les sages-femmes ont comme rôle de suivre les femmes dans toutes les étapes périnatales, de la grossesse à l’accouchement, et ce, jusqu’à ce que l’enfant ait six semaines.

Les sages-femmes, dont la profession est légalisée depuis 1999, sont sans contrat de travail depuis 2015.