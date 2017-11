L’ex-roi des pharmacies entend plaider coupable

L’ancien roi des pharmacies, Jonathan-Yan Perreault, devrait disposer de ses dossiers criminels en mars prochain, lui qui est, entre autres, accusé de voies de fait causant des lésions, menaces de mort et voies de fait sur un agent de la paix.

Cette prise de position a été annoncée, vendredi dernier, par la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Sarah-Julie Chicoine, et ce, avec l’accord de son collègue de la défense, Me Olivier Morin, qui était représenté par un collègue.

Selon les informations données à la cour par Me Chicoine, elle et Me Morin seraient «sur le point de s’entendre sur la façon de disposer de ces dossiers», et Me Morin a suggéré que cela se fasse «en mars».

Rappelons qu’en avril 2017, Perreault avait été arrêté par les policiers de la Sûreté du Québec après que ces derniers eurent reçu un appel provenant d’une résidence de Lac-Beauport.

Perreault avait alors résisté à son arrestation, puis il avait comparu détenu.

Libéré, l’ancien pharmacien était revenu à la cour un mois plus tard et, sans trop se préoccuper de l’avocat qui le représentait, il avait pris la parole pour se déclarer «victime de brutalité policière».

«Monsieur le juge, les policiers sont entrés chez moi sans mandat. J’ai été victime de brutalité policière. Je suis juriste moi-même et ici, il y a eu abus de droit et de procédure et je vais faire une plainte au Barreau du Québec», avait alors dit l’homme en ajoutant qu’il entendait aussi «porter plainte contre la police».

Radiation de près de 32 ans

Côté professionnel, Perreault a plaidé coupable, en mars, à soixante chefs d’infraction et il a écopé d’une radiation de près de 32 ans, soit l’une des plus longues jamais prononcées par le conseil de discipline de l’Ordre des pharmaciens. Il a aussi été condamné à payer une amende totalisant 142 000 $.

Pour mériter cette sentence, Perreault avait notamment consommé de façon incontrôlée une quantité importante de médicaments, fait des réclamations illégales de l’ordre de 174 000 $ à la RAMQ, vendu des médicaments périmés, obtenu des avantages interdits de la part de compagnies pharmaceutiques et fait de fausses ordonnances verbales. Des gestes posés entre les années 2005 et 2016.

SA DESCENTE AUX ENFERS

2005 - Il obtient son permis de pratique après avoir falsifié son rapport de stage.

2009 - Il achète sa première pharmacie avec un associé.

Juin 2014 - Première enquête du syndic de l’Ordre des pharmaciens. La syndique adjointe découvre une grande quantité de médicaments périmés.

Février 2016 - Notre Bureau d’enquête écrit sur ce riche et discret pharmacien qui dispose d’un imposant syndicat bancaire de 200 M$.

Mai 2016 - Arrêté à la suite d’un accident dans les Laurentides et accusé de conduite avec les facultés affaiblies.

Juin 2016 - Il fait face à 60 chefs d’infraction au code de discipline de l’Ordre des pharmaciens. Il est radié provisoirement.

Août 2016 - Arrêté une deuxième fois pour conduite avec les facultés affaiblies sur l’autoroute 40.

Mars 2017 - Il renonce à ses parts dans l’ensemble de ses 40 pharmacies et plaide coupable devant le conseil de discipline.

Avril 2017 - Perreault est accusé de voies de fait causant des lésions, menaces de mort et voies de fait sur un agent de la paix après avoir résisté à son arrestation.