Medicar fait faillite à Montréal

L'entreprise de transport ambulancier non urgent Medicar s'est placée sous la protection de la loi sur la faillite, a appris l'Agence QMI.

Selon un porte-parole d'Urgences-Santé, Stephan Gascon, l'organisme a été informé de la faillite de Medicar. L'organisation chapeautant le transport ambulancier à Montréal et à Laval n'était toutefois pas en mesure de donner plus de détails sur cette faillite.

Des sources de TVA Nouvelles ont aussi fait état de la faillite de Medicar. L'Agence QMI a tenté à plusieurs reprises de contacter l'entreprise en soirée, sans succès.

En entrevue avec l'Agence QMI, M. Gascon a indiqué que la fin des opérations de Medicar pourrait avoir des impacts pour les ambulanciers, puisque l'entreprise montréalaise assurait quelques centaines de transports médicaux non urgents par jour, principalement entre différents centres hospitaliers.

Appelée à commenter la situation, l'attachée de presse du ministre de la Santé Gaétan Barette n'était toutefois pas en mesure de confirmer la faillite de Medicar mercredi soir.

Sur son site internet, Medicar explique offrir un service de transport médical non urgent à l'aide de 250 chauffeurs et 150 véhicules. L'entreprise précise effectuer environ 200 000 transports médicaux par année, dans la région métropolitaine et en Mauricie.

L'entreprise avait notamment été mise à contribution ces dernières semaines pour permettre le déménagement de dizaines de patients de trois hôpitaux vers le nouveau CHUM, au centre-ville de Montréal.