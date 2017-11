Montréal met sur pied un comité consultatif

L’administration de Valérie Plante vient de mettre sur pied un comité consultatif pour encadrer la législation du cannabis à Montréal.

«C’est un sujet important, qui préoccupe beaucoup nos concitoyens, a-t-elle indiqué mercredi lors de la réunion hebdomadaire du comité exécutif. On doit être proactifs pour que tout se fasse le mieux possible.»

Le comité consultatif s’est réuni une première fois lundi, à la suite de l’adoption du projet de loi sur la légalisation du cannabis au Canada, qui doit entrer en vigueur le 1er juillet 2018. La mesure législative doit maintenant être étudiée et adoptée au Sénat.

Deux membres du comité exécutif siègent au comité, soit Robert Beaudry, responsable du développement économique et commercial et des relations gouvernementales, ainsi que Rosannie Filato qui s’occupe des questions liées au développement social et communautaire.

Des experts «dans les domaines de la santé, de la sécurité publique et de l'intervention sociale» sont aussi membres du comité.

L’ancien maire de Montréal Denis Coderre avait déclaré dans le passé vouloir obtenir d’Ottawa une part des redevances engendrées par la légalisation de la drogue.