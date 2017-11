Mort étouffé après avoir avalé une serviette en papier

L’épouse d’un homme de 85 ans du Lac-Saint-Jean intentera une poursuite contre l’Hôpital d’Alma. L’octogénaire qui était atteint de troubles cognitifs est mort étouffé après avoir avalé une serviette de table en papier.

Jean-Marie Simard a été admis à l’hôpital d’Alma le 15 novembre 2014, il y a trois ans.

M. Simard était hospitalisé en médecine générale pour une évaluation, il souffrait de problèmes cognitifs. À ce moment, 36 patients étaient hospitalisés sur l’étage.

Un midi, son épouse, qui avait l’habitude de le faire manger, s’est fait refuser l’accès à son mari en raison d’une épidémie de gastroentérite.

Elle aurait pu être admise «à des fins humanitaires», mais elle n’y a pas été autorisée.

capture d'écran | TVA Nouvelles

capture d'écran | TVA Nouvelles

capture d'écran | TVA Nouvelles

capture d'écran | TVA Nouvelles

capture d'écran | TVA Nouvelles











«J’étais vraiment découragée. Ils ne m’ont pas laissé entrer à l’hôpital, ils ne m’ont pas laissé continuer à m’occuper de lui. La chef infirmière m’a dit ‘’ne soyez pas inquiète, vous pouvez partir’’», a raconté l’épouse de M. Simard, Ofelia Espinoza à TVA Nouvelles.

La femme de M. Simard n’a pu faire manger son mari, c’est donc une autre personne qui s’en est occupée. Le malade s’est étouffé avec une serviette en papier et est mort étouffé.

Au départ, son épouse ne souhaitait pas d’autopsie, mais s’est ravisée. C’est grâce à l’autopsie que la serviette en papier a été découverte par le pathologiste.

Au départ, on croyait que le patient était mort d’un problème cardiaque.

Sa femme est bouleversée. Elle aurait aimé être à son chevet, mais on lui avait refusé l’accès.

Par ailleurs, dans son rapport, le coroner a précisé que «l’état de monsieur Simard exigeait une surveillance supplémentaire».

«Le dossier est loin d’être clair quant à la qualité de la surveillance. Parce que même s’il y avait «assez de personnel» on ne sait pas du tout de quelle manière monsieur a été surveillé, et s’il a été surveillé de façon suffisamment rapprochée pour éviter que ces choses-là arrivent. Car ça ne devrait pas arriver», a indiqué l’avocat de la famille, Me Jean-Pierre Ménard.

-D’après les informations d’Harold Gagné