Nouvelles allégations d'inconduite contre Gerry Sklavounos

Le député de Laurier-Dorion Gerry Sklavounos fait face à de nouvelles allégations d'inconduite, selon ce qu'a appris TVA Nouvelles mercredi.

La présidente du caucus libéral, Filomena Rotiroti, a confirmé mercredi que le parti était toujours en discussion avec le député de Laurier-Dorion, exclu depuis qu’il a été visé par des allégations d’agression sexuelle en octobre 2016. M. Sklavounos ne fait actuellement l’objet d’aucune poursuite criminelle.

Selon des informations obtenues par TVA Nouvelles, Gerry Sklavounos serait impliqué dans un autre cas d’inconduite, cette fois auprès d’une jeune militante âgée de 15 ans à l’époque des faits, il y a trois ans. M. Sklavounos aurait tenté des rapprochements avec la victime alléguée dans son bureau de l’Assemblée nationale, où la jeune fille se rendait pour assister à la période des questions.

Le député aurait également envoyé de nombreux textos à la victime alléguée, qui aurait ensuite avisé les autorités du Parti libéral. Elle se serait manifestée à nouveau dernièrement lorsqu’elle a senti qu’on songeait à réintégrer Gerry Sklavounos au sein du caucus libéral.

Du côté des hautes instances du parti, on se veut très clair sur le sujet : chaque cas comme celui de M. Sklavounos est traité avec beaucoup de sérieux et de façon confidentielle. Les victimes alléguées sont accompagnées et encouragées à dénoncer.

«Toutes les personnes qui viennent me parler concernant du harcèlement, que ce soit sexuel ou psychologique, le font en demandant à ce que cela se fasse de façon strictement confidentielle, a déclaré mercredi la whip en chef du gouvernement, Nicole Ménard. Naturellement, on encourage fortement les victimes à porter plainte.»

La semaine dernière, le député de Laurier-Dorion avait mentionné qu’il accepterait de rencontrer le premier ministre pour discuter de son cas. Questionné par les journalistes, il n’a pas voulu revenir sur les allégations d’Alice Paquet à son endroit, tout en affirmant se concentrer sur sa famille et son travail dans sa circonscription.

En novembre 2016, M. Sklavounos avait présenté des excuses en compagnie de son épouse. À son bureau de comté de Laurier-Dorion, on ne fait aucun commentaire pour le moment.