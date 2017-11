Recherché pour des actions indécentes visant des adolescentes

Un homme qui se serait livré à des actions indécentes après avoir abordé des adolescentes de la Rive-Nord de Montréal est actuellement recherché par la Sûreté du Québec (SQ).

Le suspect, qui aurait environ 30 ans, aurait abordé des adolescentes âgées entre 10 et 14 ans à Sainte-Thérèse, Blainville et Boisbriand, entre février et septembre 2017.

Après avoir abordé sa victime, l'homme immobiliserait sa voiture à côté et se livrerait à une action indécente, avant de prendre la fuite, a expliqué la SQ. Il aurait répété son manège à plusieurs reprises.

Le suspect a les yeux et les cheveux bruns. Il est corpulent, a un large cou et arbore une barbe de quelques jours. Il porte parfois une casquette.

Il se déplace à bord d'une voiture grise de marque Mazda, Honda ou Hyundai et de type berline quatre portes âgée de quelques années.

La SQ invite quiconque aurait des informations à communiquer avec la police au 1 800 659-4264.