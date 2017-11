Surnommé Jésus, un curé aurait agressé des fillettes innues

Un curé qui était surnommé Jésus par plusieurs autochtones aurait agressé des fillettes innues pendant des années.

Simone Bellefleur habite dans la communauté innue d’Unamen Shipu, à 400 kilomètres au nord-est de Sept-Îles.

Alors qu’elle était une enfant de 9 ou 10 ans, le curé Alexis Joveneau aurait commencé à l’agresser sexuellement. Elle et ses amies.

Madame Bellefleur a raconté mercredi lors de l’Enquête nationale sur les femmes autochtones disparues ou assassinées que le prêtre lui aurait léché les oreilles, caressé les seins ainsi que touché les hanches.

«C’était au confessionnal. Normalement quand on va au confessionnal on se met à genoux. Lui, il nous invitait à s’asseoir sur ses genoux», a tristement raconté madame Bellefleur.

Ces agressions auraient duré jusqu’à ce qu’elle se marie en 1979, alors qu’elle était âgée de 19 ans. Depuis, elle ne retourne jamais à l’église sauf lors des funérailles, mariages et baptêmes.

Curé important

Ces révélations faites depuis deux jours ont créé une onde de choc en Basse-Côte-Nord, où le curé Joveneau est un personnage majeur. Il était un des rares à avoir appris la langue innue.

Il a écrit plusieurs livres sur la culture des Innus et a participé à quelques films du cinéaste Pierre Perrault dans les années 1960 et 1970.

L’étoile du curé décédé en 1992 a cependant pâli depuis deux jours alors que de nombreuses femmes autochtones ont raconté les sévices qu’il leur aurait fait subir.

Patins

Le curé, que plusieurs personnes de la communauté surnommaient Dieu ou Jésus, aurait visité très souvent la famille de Noëlla Marthe lorsqu’elle était jeune. Elle avait reçu une paire de patins du curé Joveneau.

Il aurait commencé à l’agresser sexuellement, alors qu’elle était âgée de 8 ans.

«Il était à côté de moi, il était en train de me lécher mon oreille, il me caressait le dos, il allait jusque dans mes fesses. Je pensais que c’était normal de me faire toucher», a raconté en larmes Noëlla Marthe.