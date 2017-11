Un accident mortel sur le chantier de La Romaine aurait pu être évité

Une étude géotechnique plus complète et de meilleurs moyens de contrôle auraient permis d’éviter l’accident mortel survenu au chantier hydroélectrique de la rivière Romaine en décembre 2016, montrent un rapport dévoilé mercredi.

Selon les enquêteurs de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), le décès de Luc Arpin, un homme des Escoumins de 51 ans, aurait pu être évité.

L’accident est survenu quand une partie d’une paroi rocheuse de la galerie de dérivation du barrage Romaine 4, haute d’une cinquantaine de mètres, s’est effondrée. L’équivalent de 4,3 millions de kilogrammes de roc est tombé sur la pelle mécanique opérée par M. Arpin, qui s'est retrouvé enseveli par cette avalanche.

Cette roche instable est tombée pour plusieurs raisons. Les enquêteurs ciblent notamment un manque de communication entre les équipes de forage de la compagnie EBC et celles de géologie d’Hydro-Québec. Il y a eu plusieurs faiblesses sur le plan de la surveillance des parois et, de façon plus générale, des moyens de contrôle d’effondrement. La planification des travaux est aussi mise en cause.

Les travaux sur les lieux de l’accident ont repris six mois après l’événement. Hydro-Québec, qui est blâmée et qui a reçu un constat d’infraction de la CNESST, s’est conformée aux exigences des enquêteurs et a revu de fond en comble ses pratiques.

Le chef des affaires publiques de la société d’État s’est d’ailleurs déplacé sur la Côte-Nord pour la divulgation du rapport.

L’employeur de Luc Arpin, la firme EBC, a aussi reçu un constat d’infraction.

Quatre accidents mortels en sept ans

- 9 février 2010: Gaétan Saucier de Saint-Léandre, qui travaillait pour Déboisement Raymond Ste-Marie, est mort noyé à bord de sa débusqueuse près du chantier Romaine 2 en tombant dans une marre d’eau non identifiée sur les cartes. Hydro-Québec avait été blâmée par la CNESST pour ne pas avoir transmis l'information adéquate.

- 11 mars 2015: Steeve Barriault de Havre-Saint-Pierre, qui travaillait pour Neilson EBC, est mort noyé à bord de sa pelle mécanique au chantier Romaine 3. Hydro-Québec et l'employeur avaient été blâmés par la CNESST.

- 16 août 2016: Alex-Antoine Proulx, 26 ans, de Sainte-Flavie et employé par Projexco-Séma, est décédé lors du déchargement de poutrelles d’acier sur le site de construction d’un pont à Romaine 4.

- 9 décembre 2016: Luc Arpin, des Escoumins, qui travaillait pour EBC, a perdu la vie lorsqu'un amas rocheux a enseveli la pelle mécanique qu’il manœuvrait à Romaine 4.