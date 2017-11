Un meilleur accès pour l’est de Montréal réclamé

Le prolongement de la ligne bleue du métro vers l’est devra inclure la création d’un service d’autobus entre la ligne verte et la future station de métro à Anjou afin d’éviter des détours inutiles aux résidents de l’est de l’île.

La députée péquiste de Pointe-aux-Trembles, Nicole Léger, réclame que cette nouvelle ligne d’autobus soit incluse dans le projet de prolongement de la ligne bleue, qui est prévu pour 2025.

Actuellement, les résidents de sa circonscription qui travaillent dans Côte-des-Neiges doivent emprunter au moins un autobus de la STM et trois lignes de métro pour se rendre à leur lieu de travail, un trajet qui prend plus d’une heure.

«Il faut qu’on établisse une étude formelle pour voir comment on peut répondre au besoin de liaison entre la ligne bleue et le bout de l’île [...] On ne doit pas être oubliés», a-t-elle déclaré.