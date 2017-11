Une caserne forcée de fermer à cause des moisissures

Brossard est aux prises avec une situation inusitée, alors que la caserne 44 du boulevard Matte est fermée depuis le début de la semaine en raison de la présence de moisissures. Le problème a été détecté dans un bâtiment adjacent à la caserne qui servait de salle de repos aux pompiers, dans l’attente des appels d’urgence.

Joint par TVA, le président du syndicat des pompiers et pompières de l’agglomération de Longueuil, David St-Jean, a expliqué que les pompiers de la caserne 44 avaient été relocalisés temporairement à la caserne 43. «Les pompiers ont été forcés de quitter la caserne après la découverte de moisissures et de champignons à l’intérieur du bâtiment qui les abrite. Nous sommes évidemment surpris. On ne s’attend pas à ce qu’un bâtiment comme celui-là soit laissé à la dérive sans inspection.»

En ce qui a trait au temps de réponse, la fermeture temporaire de la caserne 44 n’est pas l’idéal, estime M. St-Jean. «Nous avons un schéma de couverture de risques. Les casernes sont placées géographiquement afin de couvrir le territoire. La situation de la caserne 44 est temporaire, mais ce n’est pas idéal pour le temps de réponse, évidemment.»

Pour sa part, Louis-Pascal Cyr, porte-parole de la Ville de Longueuil, a voulu se faire rassurant envers les citoyens de Brossard. «Nous avons appris la situation dimanche à la suite de témoignages des pompiers. On a évacué le bâtiment qui sert de milieu de vie aux pompiers. Il sera éventuellement remplacé. Les pompiers pourront retrouver la caserne 44 cette semaine.»

«En ce qui a trait au temps de réponse, on peut toujours répondre 10 pompiers en 10 minutes, telles que le veulent les orientations ministérielles. Notons que dans les prochaines années, la caserne 44 sera remplacée par une toute nouvelle caserne», a ajouté M. Cyr.