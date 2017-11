Une foire pour recruter des travailleurs

Une entreprise de la Montérégie en forte croissance a dû tenir une foire de l’emploi pour tenter de pourvoir ses postes.

Compagnie spécialisée dans la production de pains et viennoiseries congelés, Bridor inc. est à la recherche de 81 employés et a tout tenté pour en recruter. Elle a notamment tenu le 17 novembre une première foire à l’emploi pour attirer des ouvriers.

Plus d’une centaine de personnes ont rencontré les conseillers de l’entreprise en vue de décrocher l’un des postes à combler comme journalier ou électromécanicien d’ici janvier pour l’usine de Boucherville.

Au total, l’entreprise a investi 5000 $ pour tenir cette journée et faire de la publicité dans les journaux et à la radio, mais elle ne voit pas ça comme une dépense.

«C’est l’occasion de faire un blitz et de sauver beaucoup de temps dans notre démarche de rencontrer des candidats. C’est un investissement», a expliqué le directeur aux ressources humaines de la division nord-américaine de Bridor, Christian Brunet.

Croissance importante

L’entreprise a investi quelque 40 millions $ pour doubler la superficie de son usine de Boucherville.

Depuis l’arrivée de M. Brunet en janvier 2016, la compagnie a connu une croissance importante. Pour ses quatre usines en Amérique du Nord, le nombre d’employés est passé de 615 à 850, sans compter la prochaine vague d’embauches qui devrait permettre d’atteindre le cap des 1000 travailleurs avant 2019.

«C’est positif. Toutefois, c’est un défi pour nous de recruter la main-d’œuvre. On se bat avec toutes les entreprises pour le même bassin de talents. On doit renouveler notre façon de faire», a expliqué M. Brunet.

Julie Perron a participé à la journée de recrutement. Elle est associée présentement à une agence de placement qui lui permet déjà de travailler chez Bridor. Mais elle aimerait devenir une employée de l’entreprise à part entière. Ce changement lui permettrait de faire passer son salaire de 13 à 17 $ l’heure.

«La différence salariale va me permettre de cotiser à mon REER, ce qui était impossible en agence», a-t-elle dit.

Changement de culture

Depuis 22 mois, le directeur aux ressources humaines de la section nord-américaine de l’entreprise a fait une refonte complète de sa stratégie pour la rendre encore plus concurrentielle dans son processus de recrutement, mais également pour assurer la rétention de ses employés.

«Le salaire offert est intéressant, mais on a mis beaucoup l’emphase pour mieux intégrer nos nouveaux employés. On voit déjà une amélioration de la rétention, c’est très positif», a ajouté M. Brunet.

Certains postes sont toutefois plus difficiles à combler, comme celui des électromécaniciens. La demande pour ce métier est de plus en plus forte selon lui, ce qui l’oblige à améliorer certains aspects comme la flexibilité des horaires de travail et la formation continue pour garder les employés motivés.

L’entreprise Bridor

4 usines

• 2 à Boucherville

• 1 à Montréal

• 1 au New Jersey, États-Unis

Nombre d’employés : 850

Croissance : 40 % depuis 2016