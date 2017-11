Une nouvelle juge nommée à la Cour Suprême

Le gouvernement du Canada devrait nommer une nouvelle juge à la Cour Suprême, mercredi, selon «The Global and Mail» afin de pallier à la retraite future de la juge en chef Beverly McLachlin, qui sera en vigueur à compter du 15 décembre.

Selon leur source, l’ancienne première ministre du Canada Kim Campbell aurait soumis une liste de trois candidates.

Il s’agirait de la juge Sheilah Martin de la Cour d’appel de l’Alberta, de la juge Georgina Jackson de la Cour d’appel de la Saskatchewan et de la juge Mary Ellen Turpel-Lafond, ancienne représentante pour les enfants autochtones en Colombie-Britannique.

Le 28 octobre 2016, Justin Trudeau a nommé le juge Malcolm Rowe, qui était à la Cour d’appel de Terre-Neuve-Labrador.

Sous Stephen Harper, six juges ont été nommés et trois des quatre derniers provenaient du Québec, soit Richard Wagner, le 5 octobre 2012, Clément Gascon, le 9 juin 2014, et Suzanne Côté, le 1er décembre 2014.