Air Transat sévèrement blâmée

Air Transat est sévèrement blâmée par l’Office des transports du Canada pour ses vols retardés en juillet 2017, a appris TVA Nouvelles.

La compagnie aérienne devra payer une amende de 295 000$. Elle devra également indemniser les passagers.

«L’OTC a avisé Air Transat que l’amende pourrait être réduite en fonction du montant d’indemnisation accordé aux passagers des vols touchés, ce qui exclut le remboursement des dépenses engagées», peut-on lire dans le communiqué de l'OTC.

Rappelons que le 31 juillet dernier, plusieurs vols à destination de Montréal ont été déroutés vers l’aéroport d’Ottawa en raison de violents orages qui secouaient la métropole.

Par la suite, des centaines de passagers sont restés coincés pendant des heures à bord des vols TS157 et TS507 sur le tarmac de l'aéroport d'Ottawa. Plusieurs d’entre eux disaient avoir été incommodés par une panne d’air conditionné et un manque d’eau et de nourriture.