Autre gros lot alléchant remporté au Québec

Un autre gros lot important a été gagné au Québec. Cette fois, il s’agit d’un lot de 5 millions $ remporté au 6/49, mercredi soir.

Le billet gagnant a été acheté à Longueuil, a annoncé Loto-Québec, jeudi matin.

«C’est assez exceptionnel. C’est une année chanceuse pour le Québec», a mentionné Danny Racine, porte-parole de la société d’État, jeudi matin, en entrevue téléphonique.

Il a souligné que depuis le début de l’année, deux prix de 60 millions $, deux de 55 millions $ et un de 23 millions $ ont été raflés dans la province au Lotto Max, une loterie pancanadienne. Les lots de 60 millions $ étaient les plus importants jamais versés par Loto-Québec.

«C’est assez incroyable. Cette année, on en ramasse pas mal. Le Québec est beaucoup au- dessus de ses parts de marché qui sont d’environ 20-22% des prix au Canada», a ajouté M. Racine.

Depuis le début l’année, Loto-Québec a remis 100 lots d’un million de dollars et plus. Établi l’an dernier, le record pour de tels lots s’élève à 104. La société d’État verse plus d’un milliard $ annuellement en prix.