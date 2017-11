Blague autour d’un pacte de suicide: le symptôme d’une réelle détresse?

Un pacte de suicide impliquant une soixantaine d’élèves a été déjoué mardi au Collège d’Anjou.

Selon des informations obtenues via la page Facebook de TVA Nouvelles, trois jeunes auraient fait signer à 62 élèves de secondaire 3 et 4 un pacte de suicide collectif prévu pour le 30 janvier prochain.

Les instigateurs de ce pacte, trois élèves de secondaire 3, auraient expliqué qu’il s’agissait d’une plaisanterie et qu’il n’était pas sérieux.

Toutefois, la mise en place par des jeunes d’un tel stratagème pourrait être l’indice que certains adolescents impliqués vivent une réelle situation de détresse.

C’est du moins ce qu’a soulevé comme hypothèse, Jérôme Gaudreault, de l’Association québécoise de prévention du suicide en entrevue avec Mario Dumont.

«Il est probable que parmi les jeunes qui ont signé cette lettre-là, il y en a qui vivent une détresse, qui peuvent avoir des idées suicidaires, donc il ne fallait pas prendre ça à la légère», a expliqué M. Gaudreault.

La direction du Collège d’Anjou, qui a mis en place une série de mesures pour contenir l’évènement, semble avoir bien réagi selon son analyse.

Les intervenants du collège ont rapidement été informés de l’existence de la lettre, ont immédiatement avisé les parents, et les policiers.

À quoi ont pensé les adolescents qui ont élaboré cette mauvaise blague?

«C’est très difficile de répondre, puisque nous n’avons pas tous les faits. Il faut certainement intervenir pour comprendre les motivations derrière, car ça pourrait certainement traduire une forme de détresse», ajoute-t-il.

Le suicide est un sujet très sérieux, assure le spécialiste, de voir des jeunes en faire une blague est préoccupant.

Pactes de suicide

Par ailleurs, M. Gaudreault précise que les pactes de suicide sont relativement rares.

«Ils se produisent généralement entre deux personnes qui ont un lien fort, et qui vivent une détresse importante qui leur est commune. (...) De penser que 62 adolescents auraient décidé de s’enlever la vie en même temps m’apparaît hautement improbable.»

«Il y a quelques cas documentés dans l’Histoire mondiale, en termes de suicides collectifs», la plupart du temps provenant de gens endoctrinés, dans le cas de sectes notamment.

Attention aux imitations

Le phénomène d’imitation peut également influencer les adolescents.

«Il faut faire attention quand on donne beaucoup de visibilité au phénomène du suicide. Quand on le traite de manière sensationnaliste. Des jeunes qui pourraient être vulnérables pourraient peut-être considérer le suicide.»

«Il ne faut pas hésiter à faire appel aux services d’aide, que ce soit les Centres de prévention du suicide, TelJeunes, ou les intervenants dans les écoles.»

Il soutient que les adolescents n’ont pas non plus nécessairement envie de se confier à leurs parents, malgré leur détresse, et voudront plutôt cacher ce qu’ils vivent.

«Actuellement au Québec, la catégorie dans laquelle les taux de suicide sont les plus bas, c’est chez les jeunes. Depuis une quinzaine d’années, les taux de suicide ont baissé de moitié chez les jeunes parce qu’on s’est conscientisés, parce que les milieux scolaires se sont outillés pour être plus préventifs, parce que les médecins de famille sont plus alertes à reconnaître les troubles de santé mentale», conclut le spécialiste.

RESSOURCES

Centres de prévention du suicide

1 866 APPELLE (1 866 277-3553)

24 heures par jour

7 jours par semaine

TelJeunes

Texto: 514-600-1002

Tél.: 1-800-263-2266

Teljeunes.com